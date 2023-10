Verkkolaiteyhtiö Nokia aloittaa säästöohjelman ja suunnittelee vähentävänsä jopa 14 000 työntekijää vuoden 2026 loppuun mennessä.

Yhtiö pyrkii saavuttamaan vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron säästöt seuraavien kolmen vuoden aikana.

Suomen osalta Nokian muutosneuvottelukutsun mukaan vähennystarve olisi noin 450 henkilötyövuotta, kertoo Kauppalehti joka on haastatellut Nokian Espoon ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöä Lasse Laurikaista.

– Apeaksi vetää. Markkinatilanne on erittäin haastava, firman uudistustuttava ja tehtävä jotain muutoksia. Globaalistikin tilanne on vaikea. Tarkoitus on silti tästäkin selvitä ja päästä eteenpäin, hän sanoo.

Leikkaukset osuvat kaikkiin toimipaikkoihin Suomessa eli Ouluun, Tampereelle ja Espooseen.

Kalevan tietojen mukaan Oulun tehdas ei ole vähennysten piirissä, mutta muilta osin esimerkiksi Mobile Networks-organisaation leikkaukset tulevat osumaan myös Ouluun.