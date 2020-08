Verohallinto maksaa perjantaina veronpalautuksia noin miljoonalle suomalaiselle. Kuva: Jari Toivonen

Noin miljoona suomalaista saa tämän viikon perjantaina mieluisia uutisia, kun Verohallinto maksaa toiseksi isoimman erän veronpalautuksiaan. Perjantaina maksettava summa on yhteensä noin 850 miljoonaa euroa. Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä puolestaan on jo tämän viikon tiistaina noin 300 000 suomalaisella.

Ensimmäiset veronpalautukset maksettiin jo heinäkuussa. Elokuussa palautuksista pääsi nauttimaan kaksi miljoonaa asiakasta. Palautuksia maksetaan myös loka-, marras- ja joulukuussa arviolta noin 400 000 asiakkaalle.

Veronpalautuksen maksupäivä riippuu oman verotuksen päättymispäivästä. Syyskuun veronpalautukset suuntautuvat asiakkaille, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa.

Maksupäivät ruuhkauttavat yleensä Verohallinnon asiakaspalvelun.

– Asiakkaat esimerkiksi soittavat, miksi veronpalautus ei tullutkaan tilille. Usein vastaus on, että veronpalautusta on käytetty erääntyneiden verojen maksuun tai veronpalautus on mennyt ulosotossa oleviin velkoihin, Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman kertoo tiedotteessa.

Verohallinto kehottaa tarkistamaan oman tilanteen verkkopalvelu OmaVerosta, jos veronpalautusta ei tule tilille.

Veronpalautuksen saadakseen asiakkaan on myös täytynyt ilmoittaa tilinumeronsa Verohallinnolle. Jos tilinumero ei ole vielä Verohallinnon tietokannassa, palautukset eivät ehdi saajan tilille tämän viikon perjantaina.

Tilinumero kannattaa kuitenkin siitä huolimatta ilmoittaa.

– Jos tilinumeron ilmoittaa myöhässä, veronpalautus maksetaan kyllä, mutta vasta noin viiden viikon kuluttua veronpalautuspäivästä. Maksuosoituksena palautuksen voi hakea pankista aiemmin, mutta se on pankin palveluhinnaston mukaisesti asiakkaalle maksullista, Villman sanoo.

