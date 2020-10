Suolistoseulontaan on kutsuttu vuosien 2019–2020 aikana noin 9000 ihmistä vuodessa. Suomen Syöpärekisterin mukaan neljä viidestä kutsutusta on osallistunut seulontatutkimukseen. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulu on ollut vapaaehtoisesti mukana vuonna 2019 käynnistyneessä suolistosyövän seulonnan pilottihankkeessa. Seulontatutkimukseen on otettu mukaan 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaita naisia ja miehiä, joille on lähetetty postissa seulontakutsu sekä ulostenäytteelle tarkoitettu testitikku.

Tutkimusta koordinoivan Suomen Syöpärekisterin mukaan oululaiset ovat osallistuneet seulontaan hyvin aktiivisesti, ja neljä viidestä seulontakutsun saaneesta on tehnyt postissa tulleen testin. Joukkotarkastusrekisterin tilastojen perusteella oululaisilta on löydetty seulonnan avulla noin 40 syöpää tai sen esiastetta. Oulussa on kutsuttu suolistoseulontaan vuosien 2019–2020 aikana noin 9000 ihmistä vuodessa.