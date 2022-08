Koronarokotteet suojaavat väestöä edelleen hyvin vakavalta koronavirustaudilta. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Hallituksen koronaministerityöryhmän kokouksessa käsiteltiin tänään tiistaina Suomen koronatilannetta, tiedottaa valtioneuvoston kanslia.

Tiedotteen mukaan koronavirustapausten määrä on Suomessa tällä hetkellä viime viikkoihin nähden hieman laskusuunnassa. Kahden viikon seurantajaksolla koronatilanne on koko maassa ja eri ikäryhmissä vakaa.

Teho-osastohoidossa olevien koronapositiivisten potilaiden määrä on pysynyt koko kesän melko alhaisella tasolla. Koronatartunnan yhteydessä todetaan viikoittain noin 60 kuolemantapausta. Jätevesiseurannan perusteella tartuntoja on väestössä paljon.

Kaksi koronarokotusta on saanut Suomessa nyt lähes 89 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä. Koko maailman väestössä vastaava osuus on lähes 62 prosenttia. Riskiryhmien kolmannen rokotuksen kattavuus on erittäin korkea, ja neljännen rokotuksen kattavuus kasvaa.

Arvioiden mukaan aikuisikäisistä suurella osalla on todennäköisesti sekä rokotusten että sairastetun taudin aikaansaamaa hybridi-immuniteettia, joka suojaa hyvin vakavalta koronavirustaudilta. Myös pelkät rokotukset suojaavat väestöä vakavalta taudilta edelleen hyvin.

Euroopan unionin komission mukaan epidemiatilanteen olennaiseen vaikeutumiseen on syytä varautua syksyn ja talven kuluessa. Väestön ja erityisesti riskiryhmien rokotussuojasta on huolehdittava, samoin kuin riittävästä sairaalahoidon ja testaamisen kapasiteetista. Koronatodistus voidaan tarvittaessa ottaa jälleen käyttöön rajat ylittävässä liikkumisessa.