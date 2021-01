Oulussa Ouluhallin rakennustyömaalla on todettu maanantaihin puoleen päivään mennessä 12 koronatartuntaa työntekijöillä. Noin 40 työntekijää on altistunut.

Kaleva kertoi sunnuntaina, että työmaalla on todettu tapauksia.

Rakennustyömaan urakoitsijan Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto kertoo, että työntekijä oli altistunut vapaa-aikanaan.

– Kun henkilö oli saanut mahdollisesta altistumisesta tiedon, meilläkin aloitettiin toimenpiteet. Kun hänet testattiin, hän oli karanteenissa, mutta hän oli jo ehtinyt tartuttaa muutamia muita.

Lauantaina työmaan työntekijöiltä saatiin ensimmäinen positiivinen tulos.

– Kaiken kaikkiaan noin 40 työntekijää on altistunut ja positiivisia testituloksia oli tullut maanantaihin puoleen päivään mennessä 12. Kaikkia testituloksia ei ole vielä saatu, mutta myös negatiivisia testituloksia on tullut useita, Katajisto sanoo.

Noin 20 sellaista henkilöä on työskennellyt työmaalla, jotka eivät ole altistuneet.

– Viranomaisten kanssa on keskusteltu ja kaikki työmaalla työskentelevät työntekijät testataan riippumatta siitä, onko altistunut vai ei.

Työmaalla on henkilöstöä noin 60. Työmaan työvaiheet alkavat olla viimeistelyjä ja loppuun saattamisia.

Katajiston mukaan Peabin työmailla muualla Suomessa ei ole koronatapauksia juuri ollut. Vain yksittäisiä tapauksia on ollut.

– Me olemme viime maaliskuun alusta seuranneet tosi voimallisesti asiaa, meillä on koronavalmiusryhmä . Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia ja meillä on myös tiettyjä omia linjauksia. Meillä on kaikki koronaan liittyvät toimenpiteet jalkautettu, niitä käytetään ja seurataan.

Katajiston mukaan myös Oulussa on noudatettu ohjeita.

– Meillä on eri työryhmät erillään toisistaan, jaksojen tauottamisesta, etäisyyksistä, maskeista ja käsihygieniasta on pidetty huolta. En osaa ottaa kantaa, onko tämä sitä Britannian herkästi tarttuvaa muotoa, mutta herkästi tarttuvaa näyttäisi olevan, Katajisto sanoo.

Työmaalla on ollut myös ulkomaisia työntekijöitä, mutta heiltä ole Katajiston mukaan positiivisia testituloksia tullut eivätkä he ole altistuneet.

– Ei voi aina vetää yhtäläisyysviivaa tässä korona-asiassakaan, että ongelmana olisi aina ulkomainen työvoima.