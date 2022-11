Kuva: Tuukka Myllymäki

Limingassa asuva Valtteri Kontturi on raskaan sarjan keräilijä. Hänen kokoelmistaan löytyy keräilyesineitä useiden vuosikymmenten takaa, kuten Batmania, Masters of the Universe -sarjaa ja Indiana Jonesia.

Kontturin Batman-keräilykokoelmaa on esitelty Suomen Batman-lehdessä 1990-luvun puolivälissä. Vaikka Kontturi ei osaa sanoa harrastuksensa tarkkaa alkamisajankohtaa, hän arvelee sen alkaneen jo 30 vuotta sitten.

Radio Kalevan Tuukka Myllymäki pääsi vierailemaan Kontturin luona. Keskusteluun nousivat keräilijän tärkeimmät keräilykohteet sekä syy, miten Kontturi on valinnut tällaisen elämäntapaharrastuksen.

Voit kuunnella Kontturin haastattelun tästä alta.

Kuvassa keräilijä Valtteri Kontturin Batman-kokoelmaa. Kuva: Tuukka Myllymäki

Valtteri Kontturin varhaisia keräilykohteita ovat Batman-tavarat ja figuurit. Kuva: Tuukka Myllymäki

Indiana Jones -elokuvien keräilytavaraa. Kuvassa oikealla ovat muun muassa Tuomion temppeli -elokuvasta sankaran kivet. Kuva: Tuukka Myllymäki

Kontturin omistama Indiana Jones ja viimeinen ristiretki -elokuvan kuvakäsikirjoituksen sivu, johon on tehty muistiinpanoja elokuvan kuvauspaikalla. Kuva: Tuukka Myllymäki