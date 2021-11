Uusi versio 1970-luvun kauhuklassikosta kertoo Berliinissä maailmankuulun tanssiryhmän ytimessä elävästä noitakonklaavista.

Suspiria

Yle Teema & Fem klo 21.55





Suspiria (1977) on italialainen kauhuklassikko, jossa ohjaaja Dario Argento tyylitteli sydämensä kyllyydestä. Maanmies Luca Guadagnino teki neljä vuosikymmentä myöhemmin samannimisen elokuvan, jossa myös nuori nainen saapuu salaisuuksia muhivaan saksalaiseen tanssikouluun. Muutoin uusintaversion kuolemantanssissa on ihan omat askeleet. On terrorismin ja kylmän sodan vuosi 1977. Susie (Dakota Johnson) saapuu länsiberliiniläiseen tanssikouluun. Sitä pyörittävät noidat, jotka kaipaavat ihmisuhreja. Karmea juttu, ja järkyttävän väkivaltaiset välähdykset vieraannuttavat katsojaa. Silti ohjaaja näkee paikan naisten hallitsemana väriläikkänä keskellä miesten jakamaa, harmaata suurkaupunkia.

Kolmoisroolin Tilda Swinton ja Chloe Grace Moretz ovat vahvasti mukana. Ensiesitys. (USA/Italia 2018)