Nivalassa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo verkkosivuillaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, joka toimii neljän kunnan – Nivalan, Ylivieskan, Sievin ja Alavieskan – alueella.

Todetut tapaukset liittyvät samaan tartuntaketjuun. Altistuneet henkilöt on kartoitettu, heihin on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu kotikaranteeniin.

Peruspalvelukuntayhtymän mukaan alueen epidemiologinen tilanne on edelleen rauhallinen ja riski koronavirustartunnalle on alueella hyvin vähäinen. Yhtään alueen asukasta ei ole sairaalahoidossa viruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Nivalassa on aiemmin todettu viisi koronavirustartuntaa. Ne todettiin jo huhtikuun puolella. Sen jälkeen uusia tartuntoja ei ole kaupungissa todettu ennen nyt havaittuja kahta tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla tautitilanne on ollut pitkään rauhallinen ja uusia tautitapauksia on havaittu harvoin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimeisimpien tietojen mukaan maakunnassa on todettu yhteensä 136 tartuntaa. Luvussa eivät välttämättä ole mukana kaikki viimeisimmät tapaukset, sillä tiedot päivittyvät viiveellä.

Maakunnan eteläosassa Nivalan lisäksi ainoastaan Reisjärvi on noussut THL:n koronakartalle. Kartalle päätyy, kun paikkakunnalla on todettu vähintään viisi tartuntaa. Reisjärvellä tartuntoja on havaittu 12.

Maakunnan tartunnoista suurin osa on ollut Oulussa: 94 tapausta.

THL:n mukaan koronavirusepidemiatilanne on tällä hetkellä rauhallinen Suomessa. Keskiviikkona julkaistujen tuoreimpien lukujen mukaan tartuntoja on havaittu tähän mennessä 7 265.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 329. Tehohoidossa oli keskiviikkona kaksi henkilöä.