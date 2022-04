Linja-autoliikenne lisääntyy Jokilaaksojen alueella kesäkuussa, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tiedotteessa.

Nivalan ja Ylivieskan välillä aletaan liikennöidä työmatkaliikenteeseen sopivia vuoroja myös koulujen loma-aikoina. Lisäksi Pyhäsalmen ja Ylivieskan välillä ajetaan vuoroja, jotka sopivat junaliikenteen vuoroihin Ylivieskan rautatieasemalla.

Uusien vuorojen myötä Nivalan ja Ylivieskan välillä voi kulkea linja-autolla töissä ympäri vuoden yleisimpinä työssäkäyntiaikoina. Tähän asti linja-autovuorot on ajettu vain koulupäivisin. Ely-keskuksen mukaan Nivalan ja Ylivieskan välillä on paljon työmatkaliikennettä.

Uudet vuorot liikennöidään koulujen kaikkina loma-aikoina maanantaista perjantaihin. Ylivieskasta lähtee vuoroja Nivalaan klo 7.25, 15.35 ja 17.00 sekä Nivalan ja Haapajärven kautta Pyhäsalmelle klo 10.40.

Nivalasta taas lähtee vuoroja Ylivieskaan klo 6.50, 8.05 ja 16.15 sekä Pyhäsalmelta Haapajärven ja Nivalan kautta Ylivieskaan klo 12.55.

Säännöllisiä matkustajia varten uusissa vuoroissa otetaan käyttöön Jokilaaksojen sarjalippu. Lisäksi uusissa vuoroissa käyvät kertaliput eri alennusryhmineen sekä toisen asteen opiskelijoiden Kela-liput.

Uudet vuorot on hankkinut Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja vuoroja liikennöi Liikenne Huovari Oy. Liikennöintisopimus on voimassa vuoden ajan. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla enintään kaksi vuotta alkuperäisen sopimuskauden jälkeen.