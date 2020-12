Joku kavaltaa CIA:n agentteja Berliinissä kuolettavin seurauksin, ja Daniel Miller (Richard Armitage) määrätään etsimään ilmiantajaa. Kuva: Stephanie Kulbach

Berlin Station





Kylmä sota on ohi, mutta tummasävyinen Berlin Station muistuttaa vakoojia olevan yhä olemassa. Tämän päivän Berliiniin sijoittuva amerikkalaisjännäri kuvaa tiedustelupalvelujen joskus kyseenalaistakin toimintaa vieraalla maalla.

Sarja alkaa kun agenttikonkari Daniel Miller (Richard Armitage) lähetetään Berliiniin selvittämään, kuka CIA:n omista vuotaa kuolettavia tietoja tiedustelupalvelusta saksalaislehdistölle. Kansainvälisten selkkausten uhka leijuu ilmassa. Kuka myyrä on, mitä hän ajaa takaa ja kuinka vaaralliseksi peli vielä muuttuu?

Daniel tuntee Berliinin kuin omat taskunsa. Hän on kasvanut siellä, sillä hänen isänsä työskenteli armeijan leivissä. Äitinsä Daniel menetti traagisesti hyvin nuorena, eikä Berliini tuokaan mieleen pelkkiä hyviä muistoja.

Juonenkäänteitä riittää

Sarjan pari ensimmäistä jaksoa antavat ymmärtää, että juonenkäänteitä jännitysnäytelmässä riittää. Aina käänteet eivät tosin tule katsojalle täytenä yllätyksenä, mutta mielenkiinto lopullista kätyriä kohtaan säilyy silti. Siitä pitää omalta osalta huolen myös nimekäs näyttelijäjoukko eli CIA:n Berliinin toimiston persoonallisuudet omine huolineen.

Tunteilulta ei pikkutoimistossa vältytä, mutta saippuaoopperaksi Berlin Station ei silti onneksi suistu. Berliini ja sen yömenot tuovat juoneen omat vivahteensa.

Sarjasta nähdään peräkkäin kaksi tuotantokautta, myös kolmas kausi on hankittu Ylelle. Sarjan hieno tunnuskappale I’m Afraid of Americans on edesmenneen David Bowien käsialaa.

TV2 ja Yle Areena klo 21.30