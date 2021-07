Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon Katiska 2 -huumejutussa kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangaistuksessa on otettu huomioon hänen aiempi, ensimmäisessä Katiska-jutussa saamansa vankeustuomio.

Ensimmäisessä Katiska-huumejutussa Ranta-aho tuomittiin 11 vuoden vankeuteen. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Syyttäjä vaati Ranta-aholle uutta 13 vuoden vankeusrangaistusta aiemmin tuomitun päälle. Tällaista yli 20 vuoden huumerikostuomiota ei ole Suomessa koskaan langetettu.

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-aho toi Katiska 2:ssa kanssatuomittujensa kanssa Suomeen suuren määrän huumausaineita. Viime marraskuussa maah an lähetettiin Slovakiasta huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä, ja lähetys jäi kiinni Tullissa.

– Niin ikään marraskuussa 2020 maahan on tuotu uuteen rengassarjaan kätkettynä hyvin suuri määrä erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltuja ekstaasipillereitä, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

Oikeudenkäynnissä Ranta-ahoa ja osaa muista syytetyistä syytettiin myös yrityksestä tuoda maahan amfetamiiniöljyä. Syyte kuitenkin hylättiin.

– Syytteiden tueksi esitetty näyttö on pääosin koostunut rikollisten käyttämässä SkyECC-pikaviestisovelluksessa lähetetyistä viesteistä. Niistä on ilmennyt hyvin monenlaisia suunnitelmia huumausaineisiin liittyen. Myös amfetamiiniöljyn maahantuontia on ideoitu ja suunniteltu, mutta riittävää näyttöä siitä, että suunnitelma olisi edennyt rangaistavan yrityksen tasolle, ei ole esitetty, käräjäoikeus sanoo tiedotteessaan.

Puolustus kyseenalaistanut syyttäjän avaintodisteet

Uusi tutkinta sai alkunsa pian sen jälkeen, kun Ranta-aho pääsi tutkintavankeudesta viime kesänä. Rikoshyödyn jäljittämiseksi Ranta-ahoon kohdistettiin salaisia pakkokeinoja, ja niillä saatujen tietojen perusteella Ranta-ahon epäiltiin jatkavan huumeiden maahantuontia ja levittämistä. Poliisi pääsi käsiksi salattuihin SkyEcc-puhelimilla käytyihin keskusteluihin ja alkoi epäillä suurien huumemäärien salakuljetusta.

Syyttäjän näyttö jutussa perustui isolta osin SkyEcc-puhelimista saatuihin viesteihin. Puolustus taas kyseenalaisti oikeudessa voimakkaasti puhelimista saadun näytön.

– Puhelimet ovat nimimerkillä toimivia SkyEcc-puhelimia. Ne eivät ole kenellekään henkilölle rekisteröityjä. Ne kiertävät kädestä käteen. Tässä tullaan siihen kysymykseen, kuka näitä puhelimia mahdollisesti on käyttänyt. Onko se ollut Ranta-aho vai joku muu, ja onko se ollut koko ajan samalla henkilöllä? Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoi oikeudessa.

Ranta-aho: Ekstaasi ja lääketabletit peräisin Katiska 1:stä

Oikeudenkäynnin aikana Ranta-aho myönsi järjestäneensä Suomeen yli 22 000 ekstaasitablettia sekä yli 70 000 huumausaineeksi luokiteltavaa lääketablettia. Ranta-ahon mukaan tabletit liittyivät kuitenkin Katiska 1:een, josta hänet on jo tuomittu.

Syyttäjä on torjunut Ranta-ahon väitteet.

– Kyseessä oleva erä on ollut Slovakiassa, eikä syyttäjällä ole ollut toimivaltaa syyttää siitä Katiskan aikaan. Erä on tuotu maahan 13. marraskuuta 2020. Kyseessä on selkeä maahantuonti, syyttäjä Heli Vesaaja sanoi oikeudessa lääketablettisyytteestä.

Uutinen päivitetty kauttaaltaan klo 13.

