Helsingin käräjäoikeus tuomitsi torstaina Niko Ranta-ahon 11 vuoden vankeuteen suuresta Katiska-huumejutusta. Toinen pääsyytetty, Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg sai 12 vuoden ja 11 kuukauden tuomion.

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-ahon rangaistusta lievensi se, että hän yllättäen tunnusti viime keväänä omalta osaltaan pääosan rikoksista. Lisäksi hän paljasti maastokätköjä, joista saatiin takavarikoitua huomattava määrä erittäin vaarallisia huumausaineita, oikeus totesi.

– Tunnustaminen on osaltaan vähentänyt todistelun tarvetta, mutta merkitystä on erityisesti sillä, että suuren huumausainemäärän päätyminen levitykseen on saatu estettyä, oikeus sanoi tuomiossaan.

Tranberg kiisti kaikki syytteet

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-aho ja Tranberg organisoivat järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, jonka yhteydessä maahan tuotiin poikkeuksellisen suuria määriä erittäin vaarallisia huumausaineita, lääketabletteja ja dopingaineita vuosina 2017–2019.

Huumaus- ja dopingaineita myytiin muun muassa maastokätköjä ja varastoja hyödyntämällä anonyymin verkon kauppapaikoilla. Rikoksista saatua rikoshyötyä siirrettiin virtuaalivaluutan avulla sekä esimerkiksi jättämällä rahakuoria tyhjään ajoneuvoon, oikeus sanoi.

Tranberg kiisti kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Yksi syytekohdista koski 70:tä kiloa amfetamiinia. Ranta-aho myönsi erän maahantuonnin, ja oikeuden mukaan Tranbergin liittivät huumeisiin muun muassa hänen puhelimissaan olleet merkinnät postitustarvikkeista ja -päivistä, postituksen suunnittelusta ja vastaanottajien nimistä. Tranberg myös sai keväällä 2019 kuvan metsäkätköstä, jonka Ranta-aho vuotta myöhemmin paljasti ja josta löytyi suuri määrä huumeita.

– Toiminnan erittäin vahvasti salattu luonne huomioon ottaen varsin epäuskottavaa on, että metsäkätköstä olisi lähetetty kuva ulkopuoliselle taholle, oikeus toteaa.

Oikeuden mukaan Tranbergin toimille ei ollut mitään muuta uskottavaa selitystä kuin se, että hän on Ranta-ahon kanssa tuonut maahan kyseisen amfetamiinierän.

Oikeus: Belorf tiesi kuljettavansa huumerahoja

Jutussa tuomittiin erilaisiin rangaistuksiin yhteensä 51 ihmistä. Syytteiden tekoaikaan Ranta-ahon kanssa seurustellut Sofia Belorf sai 80 päivän ehdollisen vankeusrangaistuksen huumausainerikoksesta ja rahanpesusta. Toisen rahanpesusyytteen Helsingin käräjäoikeus hylkäsi. Belorf kiisti kaikki syytteet.

Syyksiluettu rahapesu koski 8 000:ta euroa, jotka Belorf kuljetti maaliskuussa 2019 matkalaukussaan Suomesta Espanjaan. Oikeuden mukaan Belorf oli Ranta-ahon mukana Malmin hautausmaalla hakemassa rahoja. Mukanaolo ja rahojen laittaminen Belorfin matkalaukkuun sopii oikeuden mukaan huonosti yhteen sen kanssa, että hän olisi ollut täysin tietämätön puolisonsa rikoksista.

Oikeuden mukaan Belorf tiesi, että 8 000 euroa olivat peräisin Ranta-ahon huumerikoksista. Hän oli melko varmasti tietoinen myös laajemmasta huumekaupasta, oikeus katsoo.

– Belorf on (- -) viestien ja Tranbergin yhteystietojen perusteella ollut tapahtumien aikaan melko suurella todennäköisyydellä tietoinen Ranta-ahon olevan osallisena laajamittaisessa rikollisessa toiminnassa, tuomiossa sanotaan.

Belorfin huumausainerikos koskee vuoden 2019 Turun Ruisrockin tapahtumia. Oikeuden mukaan Belorf käytti kokaiinia ja luovutti sitä noin gramman verran toiselle henkilölle.

Ruisrock-festareille sijoittuu myös muusikko Samu Haberin syyksi luettu syyte huumausaineen käyttörikoksesta. Haber myönsi käyttäneensä festivaalialueella pienen määrän kokaiinia. Hänet tuomittiin 10 päiväsakkoon, josta maksettavaa tulee 5 490 euroa.

Ranta-aho tuomittiin myös Belorfin pahoinpitelystä juhannuksena 2019 Espanjassa, jossa kaksikko tuolloin asui. Oikeus katsoi näytetyksi, että Ranta-aho töni ja löi Belorfia useita kertoja. Väkivalta aiheutti Belorfille kipua ja särkyä sekä verenpurkaumia olkavarteen. Ranta-aho kiisti syytteen.

Ranta-ahon tunnustus tuli myöhään

Käräjäoikeus katsoi, että ottaen huomioon Ranta-ahon korkean aseman sekä rikosten määrän ja vakavuuden, hänet olisi lähtökohtaisesti tuomittava enimmäisrangaistukseen eli 13 vuoden vankeuteen.

Ranta-ahon puolustus oli katsonut, että lieventävien seikkojen takia oikea rangaistus olisi noin yhdeksän vuotta. Tapauksissa, joissa epäilty on tunnustamalla edistänyt rikostensa selvittämistä, rangaistusta monesti lievennetään noin kolmanneksella.

Käräjäoikeus otti kuitenkin huomioon olosuhteet, joissa tunnustaminen tapahtui ja kätköt paljastuivat.

– Tunnustaminen on tapahtunut huomattavan myöhäisessä vaiheessa ja tilanteessa, jossa Ranta-ahoa vastaan esitettyjen syytteiden tueksi on ollut jo olemassa melko paljon näyttöä. Se on myös ajoittunut ajankohtaan, jolloin Ranta-aho on jäänyt kiinni yhteydenpitorajoitusten kiertämisestä ja siitä, että hän on pyrkinyt sotkemaan näyttöä välittämällä useille kanssavastaajille ohjeita, oikeus sanoi.

Näin ollen lieventämisperusteen alentavaksi vaikutukseksi katsottiin noin kaksi vuotta vankeutta.

Käräjäoikeus oli aiemmin määrännyt molempien miesten omaisuutta takavarikkoon neljän miljoonan euron edestä. Ranta-ahon osalta oikeus määräsi takavarikon pidettäväksi voimassa lähes 1,8 miljoonan euron ja Tranbergin osalta yli 1,8 miljoonan euron edestä, kunnes rikoshyöty on maksettu valtiolle.

Lisäksi molemmilta tuomittiin valtiolle menetetyksi muun muassa käteistä rahaa ja Ranta-aholta jalokiviä noin 54 000 euron edestä.





