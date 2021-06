Helsinki

Niko Ranta-aho espanjalaisella golfclubilla. Kuva: Mia Jussinniemi

Niko Ranta-aho ja hänen naispuolinen lähisukulaisensa kiistivät keskiviikkona amfetamiiniöljyyn liittyvän syytteen Katiska 2 -huumejutun istunnossa Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan Ranta-aho, kolme muuta miestä ja Ranta-ahon sukulaisnainen yrittivät hankkia 50–100 litraa amfetamiiniöljyä, josta oli tarkoitus valmistaa ainakin 150 kiloa amfetamiinia.

Etäyhteydellä Jokelan vankilasta kuultu Ranta-aho vastaili kysymyksiin naureskellen. Ranta-aho myönsi osallistuneensa amfetamiiniöljyyn liittyneeseen "ideointiin" ajatellen, että voisi päästä huumeveloistaan eroon. Hän kuitenkin korosti, ettei olisi missään vaiheessa pystynyt toteuttamaan kauppoja.

– Minulla ei ole ollut edes myyjää, en ole voinut sopia kauppaa. Minulla ei olisi ollut rahaa ostaa (öljyä) eikä mahdollisuutta hankkia sitä velaksi. Jonkun pitäisi taata, ja kun olen jo velkaa, ei minun takana enää seiso takaajaukkoja, hän sanoi.

Ranta-aholta kysyttiin, millainen hänen taloudellinen tilanteensa oli sen jälkeen, kun hän vapautui tutkintavankeudesta kesken Katiska 1 -huumevyyhdin käräjäkäsittelyn.

– Olin jäänyt velkaa Katiska 1:n huumeista. Enemmän jäänyt kuin monen suomalaisen vuosipalkka kertaa viis -- Helvetin hankalaa se on, jos puhutaan että (velat) on varmaan sadoissatuhansissa, pyytää amfetamiiniöljyä velaksi. Ei minullakaan niin kovia suhteita ole, hän naureskeli.

"Jo mietin että kytät on pyrkinyt meijän linjoille"

Ranta-ahon lähisukulaisen osalta syyte liittyy amfetamiinin jatkamisessa tarvittavan kofeiinin hankkimiseen. Syytteen mukaan kaksikko valmisteli yhdessä kofeiinin hankintaa.

Sama sukulainen tuomittiin ensimmäisessä Katiska-vyyhdissä viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä rahanpesusta. Tällä kertaa syyttäjä vaatii hänelle yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta. Vaihtoehtoisena syytenimikkeenä on avunanto törkeään huumausainerikokseen, josta syyttäjän haastehakemuksen mukaan tulisi tuomita 3,5 vuotta vankeutta.

Syyttäjän mukaan nainen ja Ranta-aho kävivät viime vuoden joulukuussa salatussa Signal-viestisovelluksessa keskustelun, jossa nainen antoi Ranta-aholle tietoja farmaseuttisen puhtaasta kofeiinista, sen toimittajasta ja hinnasta sekä ohjeita siitä, miten useamman henkilön tilaamana tarvittavat 120 kiloa kofeiinia olisi nopeasti saatavissa Suomeen.

– Katoin, että Saksasta sais tilattua 20kg satseina..jos muutama eri tyyppi tilais, niin sen 120kg sais suht nopee kasaan, nainen kirjoitti ja lähetti Ranta-aholle kuvakaappauksen myynti-ilmoituksesta netissä.

– Bulk powders saa helpoiten. Se ainakin luotettava firma. Koska jotkut myy paskaa kun tietää et jengi hommaa niitä tälläisiin niin yrittää kusettaja, Ranta-aho vastasi.

Aiemmin keskustelussa nainen sanoi saaneensa ilmoituksen, että kaksikon väliset turvanumerot olivat muuttuneet.

– Tarkista onko sun puhelimessa mun turvanumeroina noi samat, hän kirjoitti.

Ranta-aho vastasi, että hän oli hankkinut uuden puhelimen.

– Ok, no siks ne on muuttunut. Mä jo mietin että kytät on pyrkinyt meijän linjoille, nainen kirjoitti.

– Haha kai nekin haluais, Ranta-aho vastasi.

Puolustus: Poliiseihin viittaava viesti oli vitsailua

Puolustuksen mukaan nainen ei tiennyt, että kofeiinin hankinta liittyisi huumausaineen jatkamiseen. Keskiviikkona oikeudessa hän sanoi, että ajatteli kofeiinin liittyvän "lisäravinnejuttuihin" ja Espanjassa avautumassa olleeseen kuntosaliin, josta Ranta-aho oli puhunut useasti.

– Hän tuskaili, että pitäisi saada kofeiinia johonkin lisäravinnejuttuun. Olin käsityksessä, että kofeiini oli menossa Espanjaan eikä Suomeen. Laitoin googleen "caffeine powder" ja lähetin ensimmäisestä kauppapaikasta screen shotin (Ranta-aholle). En kysynyt siitä tarkemmin eikä asiaan koskaan palattu, nainen sanoi.

Poliiseihin viittaavassa viestissä oli naisen mukaan kyse vitsailusta. Hän kertoi Katiska 1:n olleen hänelle ja muille Ranta-ahon läheisille hyvin rankka kokemus ja huumori tapa selvitä.

– On ehkä tietynlainen selviytymistapa kääntää tämä vitsiksi ja huumorin puolelle. Jos minulla vaikka netti ei toimi tai jokin ovi on auki kun sen pitäisi olla kiinni, eka heitto on aina, että on varmaan poliisit käyneet. Näitä vitsejä hoetaan viikoittain, nainen kertoi.

Syyttäjä kysyi, miksi nainen ei ollut puhunut lisäravinteista tai espanjalaisesta kuntosalista esitutkinnassa tai kirjallisessa ennakkovastauksessaan käräjäoikeudelle. Nainen kertoi, että hänen luottamuksensa poliisiin oli mennyt Katiska 1:n aikana.

– Sain havaita, miten poliisi esitutkinnassa vaikuttaa epäasiallisesti kanssavastaajiin ja valehtelee kuulusteluissa. En voinut luottaa siihen, että jos selvitän asian esitutkinnassa, sitä ei väännettäisi kannaltani epäedulliseen muotoon. Päätin, että selvitän asian vasta käräjillä, nainen sanoi.

Nainen kertoi, että Ranta-ahoon ja häneen itseensä kohdistuneet uudet rikosepäilyt tulivat hänelle suurena järkytyksenä.

– Kuten (Ranta-aho) on Katiska 1:ssä kertonut, hän on pyrkinyt pitämään kaikki laittomat toimensa niin, ettemme tietäisi niistä mitään. Pakko sanoa, että hyvin hän siinä onnistuikin, koska Katiska 1 tuli täytenä shokkina. Ja yhtä suurena shokkina tuli nyt tämä uusi.

Katiska 2:n oikeudenkäynnin on määrä jatkua ainakin ensi viikon loppupuolelle asti.