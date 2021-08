Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö totesi Ylen Ykkösaamussa, että nykyisessä lainsäädännössä on ristiriita. Kuva: Silja Viitala

Presidentti Sauli Niinistön mukaan lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että Suomi voi helpommin lähettää joukkoja ulkomaille auttamaan suomalaisia ja muita hädässä olevia.

Niinistö totesi Ylen Ykkösaamussa, että nykyisessä lainsäädännössä on ristiriita.

– Sellainen hassu rakennelma nyt on, että ulkomaille voi voimakeinoja käyttämään lähettää muiden pyynnöstä helpommin sotilaallisia yksiköitä kuin omia auttamaan. Se on melkoinen ristiriita.

Niinistö arvioi, että asian korjaamiseksi tarvittaisiin selkeä mahdollistava pykälä, jotta asia olisi huomattavasti selkeämpi.

– Eihän se sen kummempaa tarvitse olla, kuin että luodaan päätöksentekomekanismi jolla säädetään, että millä ehdoilla ja kuka päättää siitä että suomalaisjoukkoja lähetetään auttamaan suomalaisia pisteeseen x maailmalla.

Niinistö arvioi, että muutoksen tarve on jo tiedostettu.

Itse päätös joukkojen lähettämisestä ei Niinistön mukaan ollut kovin dramaattinen. Monilla muilla mailla oli jo apujoukkoja paikalla Kabulissa, joten oli luonteva johtopäätös, että Suomi menettelisi samoin.

"Helsingin hengelle" tilausta

Niinistön mukaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Etykin myötä syntyneelle "Helsingin hengelle" on nyt jos koskaan tilausta.

– Blokkiutuvassa maailmassa olisi jos blokkien yli ja ohi kyettäisiin käymään läpi ainakin se, että mikä on minimiyhteisymmärrys maailman tulevaisuudesta.

Niinistö kertoi, että tätäkin kysymystä käsiteltiin, kun hän tapasi Helsingissä vierailleen Etyjin pääsihteerin Helga Maria Schmidin perjantaina.

– Mitään konkreettista emme vielä sopineet tai päättäneet.

Suomi ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, hakeeko se Etykiä seuranneen Etyjin puheenjohtajuutta juhlavuodelle 2025. Niinistö on pitänyt esillä ajatusta, että 50-vuotisjuhlan yhteydessä huippukokous voitaisiin järjestää Suomessa.

Etyjin edellinen huippukokous järjestettiin Helsingissä vuonna 2008. Etyjin historiassa on nyt sen historian pisin tauko ilman huippukokousta, Niinistö huomautti. Itsetarkoitus kokouksen järjestäminen ei kuitenkaan ole.

– Eivät kokoukset, julkisivultaan suurenmoisetkaan, ole tärkeitä, ellei niissä ole myöskin sisältöä.

"Se on tietynlaista ihmisvastuuta"

Niinistö myönsi, että häntä kiinnostaisi Helsingin hengen nimissä järjestettävä kokous, jolloin mukaan voitaisiin kutsua myös Etyjin jäsenistön ulkopuolelta omaa blokkiaan rakentava Kiina.

– Jos me saamme syntymään laaja-alaista keskustelua Helsingin hengestä, kaikesta mitä se pitää sisällään, se on tietynlaista ihmisvastuuta, siitä että me mittaisimme, että kuinka pitkälle kukin näkee vastuunsa ihmiskunnan tulevaisuudesta. Myönnän auliisti, että olen törmännyt samanlaiseen ajatteluun kiinalaisessa ajattelussa. Siellä puhutaan mielellään siitä, että pitää taata tulevaisuutta.

Esimerkkeinä kysymyksistä Niinistö nosti esille ilmastonmuutoksen ja koronapandemian mutta myös sodan ja rauhan kysymykset.

– Sen kokemuksen mukaan mikä ihmiskunnalla on, on blokkiutuminen pikemminkin omiaan kärjistämään ristiriitoja kuin lieventämään niitä.

Lisätty Helsingin hengestä kertovat osuudet kello 14.15.