Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Lähi-Idän tilannetta Ylen A-studiossa keskiviikkona. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Presidentti Sauli Niinistö katsoo, että rauhan saamiseksi Lähi-itään olisi tartuttava tosissaan kahden valtion malliin, jossa palestiinalaisilla olisi oma valtionsa Israelin rinnalla.

Niinistö sanoi Ylen A-studion haastattelussa, että kyseinen malli on tällä hetkellä esillä olevista mahdollisuuksista ainoa, jolla voidaan saada aikaan rauha Israelin ja Palestiinan kansoille.

– Kuinka tosissaan sitä on kyetty yrittämään, sitä on vaikea sanoa.

Sitä ennen tärkeintä olisi Niinistön mukaan saada sotiminen loppumaan. Israelin vastaiskusta Hamasin hyökkäystä vastaan Niinistö totesi, että hän ymmärtää, että Israel pyrkii kaikin keinoin vapauttamaan Hamasin ottamia panttivankeja.

– Panttivankeja lienee parisataa, ja joukossa on myös lapsia. Se on valtava paine päätöksentekijöille. Minusta on täysin ymmärrettävää, että Israel pyrkii vapauttamaan nämä panttivangit ja laukaisemaan tilanteen, mutta epäilemättä heillä on samalla tarkoituksena kostaa, Niinistö sanoi.

Hän totesi, että Israelin iskuissa Gazaan todennäköisesti syntyy siviiliuhreja, jos Hamas käyttää siviilejä kilpinä.

– Se on tietysti hyökkääjälle hyvin hankala tilanne.

Lepsua lainsäädäntöä

Ruotsalaisten jalkapallofanien tappaminen Brysselissä oli Niinistön mukaan tapahtuma, josta oli voitu nähdä ennakkoon viitteitä jo kauan aikaa.

– Aina näistä Koraanin polttamisista lähtien, jotka olivatkin oikeastaan aika idioottimaisia tekoja, Niinistö sanoi.

Tilanne ei aseta vain Ruotsia uuteen asemaan, vaan koko länsimaisen ja eurooppalaisen turvallisuusasenteen.

– Meillä ei ole millään tavalla osattu varautua. Voi olla vähän vaikea muuttaa kurssia niin, että turvallisuus olisi aina se tekijä, jota jokainen joutuisi kohdaltaan miettimään.

Niinistö muistutti samalla painottaneensa kotimaassakin, että Suomen lainsäädäntö on muihin Pohjoismaihin verrattuna "lepsua".

– Jos haluaa olla pehmeä ja hyvä, niin samalla pitää olla pahoille kova, muuten käy huonosti. Aina on hyväksikäyttäjiä, jotka huomaavat sen, missä on helppo toimia ja välttää seuraamuksia, Niinistö varoitteli.