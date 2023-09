Helsinki

Sauli Niinistö kommentoi Ukrainan sotaa yhdysvaltalaislehdelle. Kuva: KIMMO BRANDT

Presidentti Sauli Niinistö kehottaa Euroopan maita ja johtajia olemaan varuillaan ja tietoisia eskalaation riskeistä Ukrainan sodassa. Laajassa New York Timesin haastattelussa hän toteaa, että sota tulee kestämään kauan ja sodat voivat saada ennakoimattomia käänteitä ja johtaa jopa ydinaseiden käyttöön.

Niinistö totesi tilanteen olevan hyvin herkkä ja sanoi, että pienetkin asiat voivat saada suuria ja kohtalokkaita seuraamuksia.

– Vaara, että ydinaseita käytetään, on valtava.

Presidentti varoitteli ydinaseiden käytön vaaroista myös aiemmin tässä kuussa Politiikan toimittajien tapaamisessa.

Niinistö kehotti samalla ymmärtämään niiden johtajien asemaa, jotka ovat olleet toimissaan varovaisia halutessaan välttää sodan kiihtymisen. Tätä kritiikkiä ovat saaneet muun muassa Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sekä Saksan liittokansleri Olaf Scholz.

– On ero niiden välillä, joilla on vastuuta, ja niiden, joilla ei sitä ole. Me kuulemme Suomessakin vaatimuksia, että Yhdysvaltojen pitäisi tehdä sitä tai tätä. Minä haluaisin vain huomauttaa, että jos vaarana on eskalaatio suursodaksi, maailmansodaksi, niin ydinsodan riski kasvaa selvästi suuremmaksi.

Venäjä ei katoa minnekään

Niinistö ei ryhdy haastattelussa arvioimaan, milloin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy tai miten se päättyy. Venäjä kuitenkin pysyy Euroopan naapurina myös sodan jälkeen.

– Euroopalla on suuri intressi varmistaa, että Venäjä ei palaa sotapolulle, kun Ukrainaan on saatu rauha.

Venäjän kanssa on voitava pitää yllä suhteita. Luottamusta on oltava, jotta varmistetaan, että seuraava sota ei ole heti oven takana odottamassa.

– En tarkoita mitään suurta ystävyyttä, mutta meillä on oltava kyky suvaita, jopa ymmärtää toisiamme hieman.