Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö väläytti jälleen puoluerajat ja vaalikaudet ylittävää yhteistyötä Suomen taloushaasteiden ratkaisemiseksi. Niinistö sanoi keskiviikkona valtiopäivien avajaisissa eduskunnalle pitämässään puheessa, että Suomessa talous sakkaa pahasti ja pysyvästi verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Hän huomautti, ettei Suomessa ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua 16 vuoteen ja samaan aikaan julkisen sektorin tuntuva velkaantuminen on jatkunut.

Presidentti Sauli Niinistö huomautti keskiviikkona valtiopäivien avajaisissa, ettei Suomessa ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua 16 vuoteen ja samaan aikaan julkisen sektorin tuntuva velkaantuminen on jatkunut. Niinistö kuvattuna valtiopäivien avajaisten lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

– Ei se siitä muutu, että etsitään syypäitä ja pysytään juoksuhaudoissa. Siitä se voisi muuttua, että nostetaan paljas totuus pöydälle ja heitetään ennakkoasenteet ja vakiofraasit nurkkaan, Niinistö sanoi.

– Olisikohan eduskunta valmis vetämään tällaista puolue- ja vaalikaudet ylittävää työtä?

Purra suhtautuu varauksellisesti

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi puheen jälkeen STT:lle toivovansa, että puolueilla alkaisi pikkuhiljaa olla jaettu kuva tilanteen vakavuudesta. Hän huomautti, että esimerkiksi valtiovarainministeriön tuottama tieto on kaikkien saatavilla.

– Valitettavasti politiikan todellisuus ja erilaiset hallituksen ja oppositioryhmien väliset erimielisyydet ja konfliktit yleensä estävät sen suuremman yhteistyön tällaisissa asioissa. Me tiedämme hyvin, että oppositiossa ei jaeta ainakaan toimenpiteiden osalta samanlaisia näkemyksiä kuin hallituksessa.

Hän sanoi tervehtivänsä ilolla, jos oppositiopuolueilla on aitoa halua osallistua esimerkiksi säästöjen löytämiseen. Kovin todennäköisenä hän ei tätä pidä. Talouden suuremman kuvan käsittelyyn parlamentaarisesti Purra suhtautuu varauksella.

– Haluaisin tietää, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa. Me emme tarvitse lisää seminaareja, joissa päivittelemme tilannetta. Me tarvitsemme toimenpiteitä, me tarvitsemme selkärankaa, jolla näitä poliittisia päätöksiä tehdään.

"Kasvun puute kipein ongelma"

Oppositiopuolueiden puheenjohtajien joukossa ajatus parlamentaarisesta yhteistyöstä sai myönteisen vastaanoton. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi puheen jälkeen presidentti Niinistön olevan oikealla asialla.

– Kasvun puute on se kipein ongelma Suomen julkisen talouden ongelmien taustalla. Ja kyllä tässä viisaat päättäjät pyrkivät hakemaan enemmän yhteistyötä ja vähemmän erotteluja.

Hän sanoi pitävänsä oikeana myös Niinistön puheessaan esittämää ajatusta, että dynaaminen talous ja työelämän perusturva eivät ole toisiaan poissulkevia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi toivovansa yhteisymmärrystä siitä, mitä tavoitellaan.

– Tavoitellaan kannattavaa, talouskasvuun perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja sellaisen raamin sopiminen, joissain maissahan se on jopa lainsäädännöksi asti muodostettava velkajarru, sellaisesta sopiminen olisi minusta viisasta yhdessä.

Saarikon mukaan tavoitteisiin pääsemisen välineistä ei sen sijaan olisi oleellista tai oikein sopia parlamentaarisesti, sillä ne ovat hallituksen asia.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä parlamentaarisessa työryhmässä olisi järkevää käsitellä esimerkiksi väestörakenteen muutosta tai työperäistä maahanmuuttoa, jotta linja pysyisi yhtenäisenä yli vaalikausien.

Yksityiskohdista, kuten verotuksesta tai leikkauksista, hän ei usko löydettävän parlamentaarista yhteisymmärrystä.

– Se on sitten sitä budjettityötä, mitä hallitus tekee ja mikä minun mielestäni kuuluukin hallituksen vastuulle.