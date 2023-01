Helsinki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vakuutti Ylellä, ettei Suomi ole lähdössä yksin pyrkimään Naton jäseneksi, vaan Suomi jatkaa yhä Ruotsin kanssa yhdessä. Kuva: Matti Porre / TPK

Presidentti Sauli Niinistö vakuuttaa, että Suomi ja Ruotsi jatkavat prosessia kohti sotilasliitto Natoa edelleen yhtä matkaa. Niinistö kommentoi muun muassa Nato-hakemuksen tilannetta Ylen A-Talk-ohjelmassa torstaina.

– Kyse on myös siitä, että Suomelle on hyötyä siitä, että myös Ruotsi on Naton jäsen. Meillä on hyvä olla selän takana täysi partneri. On hyvä, että puolustuksella on syvyyttä. Mutta ennen kaikkea yhteistyömme Ruotsin kanssa voisi kehittyä ihan eri tasolle heti (molempien) Nato-jäsenyyden jälkeen, presidentti sanoi.

Naton jäsenmaista Turkki ja sen presidentti Recep Tayyip Erdogan ovat suhtautuneet penseästi etenkin Ruotsin Nato-hakemukseen.

Niinistö myös kertoi pysytelleensä tietoisesti taaempana Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa.

– Näin sen vuoksi, ettei synny sitä kuvaa, että tässä nyt ollaan anelemassa jotakin. Mutta jos Turkin kevään vaalien jälkeen näyttää vaikealta ja, ennen kaikkea, jos näyttää siltä, ettei ennen Naton huippukokousta (heinäkuun puolivälissä) Vilnassa liikettä tapahdu, niin sitten – jos Erdogan valitaan jatkokaudelle – kyllä täytyy käydä vakava keskustelu mies miehelle.

Niinistön mukaan ei ole ollut minkäänlaisia viitteitä siitä, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla olisi jokin rooli Turkin viivyttelyssä Nato-prosessissa. Hänen mukaansa syntynyt pattitilanne liittyy ennen muuta Turkin sisäpolitiikkaan.

Ukrainassa tällä viikolla vieraillut Niinistö luonnehti maan väestön asennetta rauhallisen päättäväiseksi.

– Näytti siltä, että ihmiset ovat päättäneet jatkaa elämäänsä.

Tarvitaanko pääministerille uusi neuvonantaja?

Presidentti kommentoi A-Talkissa myös kotimaan politiikassa esiin noussutta aloitetta pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan viran perustamisesta. Presidentin kanslia otti asiaan torstaina kriittisen kannan.

– Tämä on pikemminkin valtioneuvoston sisäinen asia, miten siellä perinteisesti turvallisuuspolitiikasta vastanneet ulkoministeriö ja puolustusministeriö hommansa hoitavat, ja kuinka paljon tarvitaan uutta yksikköä. Omien kokemuksieni perusteella (tämä järjestelmä) toimii meillä valtavan hienosti, Niinistö sanoi.

Hän samalla korosti, että presidentin valtaoikeuksiin tai Suomen Nato-asetelmaan harkinta pääministerin neuvonantajasta ei millään tavalla vaikuta.