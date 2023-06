Jyväskylä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myös Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Kuva: TOMS KALNINS

Presidentti Sauli Niinistö on antanut Puolustusvoimien ylipäällikön päiväkäskyn. Sen mukaan puolustusliitto Natoon liittyminen on aloittanut Suomen historiassa uuden aikakauden. Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle on oman alueen puolustaminen.

Päiväkäskyn mukaan Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on muistuttanut suomalaisia rauhan ja vapauden mittaamattomasta arvosta. Kukaan ei toivo sotaa, mutta viisas varautuu pahimpaankin.

Niinistö sanoo päiväkäskyssä, että suomalaiset ovat aina ymmärtäneet, etteivät vapaus ja turvallisuus ole itsestäänselvyys. Suomalaiset vaalivat veteraanien ja maamme jälleenrakentaneiden sukupolvien jättämää perintöä kiitollisuudella ja kunnioituksella.

Suomen puolustus ja maanpuolustustahto perustuvat päiväkäskyn mukaan asevelvollisuuteen.

– Se on ankkuroinut Puolustusvoimat osaksi yhteiskuntaa ja tehnyt jokaisesta suomalaisesta oman maansa järkähtämättömän puolustajan.

Ylipäällikkö Niinistö sanoo olevansa ylpeä vastuunkannosta ja sitoutumisesta, jota Puolustusvoimat ja maanpuolustustyöhön osallistuneet suomalaiset ovat osoittaneet.

– Jatkukoon samanlainen vastuunkanto ja sitoutuminen myös Suomen ollessa Naton jäsen, Niinistö sanoo päiväkäskyssä.

Kyseessä on ensimmäinen Puolustusvoimien ylipäällikön päiväkäsky Suomen Nato-jäsenyyden aikana. Puolustusvoimain lippujuhlan päivää vietetään tänään.