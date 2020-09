Niin on kuin miltä näyttää – perussuomalaisten pitäisi tehdä selkeä pesäero puolueen liepeillä häärivään äärioikeistoon

Paineet kohdistuvat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoon, jonka pitäisi selkeäsanaisesti tehdä pesäero puolueen liepeille rasitteeksi muodostuneeseen oikeistofalangiin sen sijaan, että vastuuta väistellään ohjaamalla huomio muiden virheisiin. Arkistokuva. Kuva: Pekka Aho

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistunut murhayritys heinäkuussa Jämsässä on poliisin tutkimusten edetessä saanut yllättävän ja järkyttävän piirteen. Murhayritys on erittäin poikkeuksellinen, jos teon motiivit todetaan oikeudessa viime kädessä poliittisiksi.

Poliisi on vanginnut kaksi miestä todennäköisin syin epäiltynä tekoon. Toinen on perussuomalaisista erotettu jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu, ja toinen epäilty on äärioikeistolainen vaikuttaja.