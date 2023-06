Jääkiekon NHL:n loppuottelut alkoivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Vegas Golden Knightsin ja Florida Panthersin välillä. Vielä konferenssifinaalivaiheessa neljässä mukana olleesta joukkueesta kolmessa suorastaan vilisi suomalaiskiekkoilijoita. Vaan kuinka ollakaan, kun taistelu Stanley Cup -pokaalista alkaa, ennakkosuosikki on joukkue, jossa ei pelaa yhtään sinivalkoista kiekkoilijaa.

Alkuun tilastokertausta.

NHL:n historiassa vähintään yhden ottelun on pelannut yhteensä 8639 jääkiekkoilijaa. Heistä 263 on ollut suomalaisia. Näin ollen suomalaisten prosentuaalinen osuus NHL-pelaajista on noin kolme.

NHL:n historiassa 1090 pelaajaa on voittanut Stanley Cupin.