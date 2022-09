Oulu

Pohjois-Pohjanmaan museo on kartuttanut kokoelmaansa hankkimalla entisen Never grow old -ravintolan tarpeistoa. Museon kokoelma täydentyi kahdella oululaisen puuseppä Harri Homasen valmistamalla korkealla jakkaralla sekä Valkealinnan ikkunassa 1990-luvun alusta lähtien vilkkuneella Move in -neonkyltillä.

Kyltti vilkkui nyt jo kuopatun baarin ikkunassa 1990-luvulta asti aina oven sulkemiseen saakka vuoteen 2015.