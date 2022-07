Sata vuotta täyttävää suomalaista neuvolaa juhlitaan tänä vuonna. Juhlaan on totisesti aihetta. Neuvola on vertaansa vailla oleva saavutus, jolla on sen alkuvuosista lähtien ollut huimaavan suuri vaikutus suomalaisten hyvinvointiin.

Neuvolajärjestelmän juuret ulottuvat pitemmälle kuin sadan vuoden taakse. 1800-luvun lopussa maassa alkoi levitä terveydenhoitoaate, joka painotti kansan valistusta ja terveysongelmiin puuttumista. Kansalaisjärjestöt tarttuivat ajatukseen ja ryhtyivät toimiin.