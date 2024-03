Verkossa pyörii nyt sivusto, jolla mainostetaan uutta lapsille suunnattua mobiilipeliä nimeltä Fur Ever. Turkistarhauksen maailmaan sijoittuvan pelin kerrotaan tarjoavan lapsille tietoa turkisalasta opettavaisella ja kiinnostavalla tavalla.

Pelin sivulla on paljon virheellisiä tietoja ja se on luotu Wordpress-alustalle, jolle jokainen voi luoda blogisivuston. Myöskään perustietoja, kuten pelin kehittäjää ei ole ilmoitettu. Kyse on siis todennäköisesti satiirista tai trollauksesta, eikä aidosta verkkosivusta.