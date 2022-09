Suoratoistopalvelu Netflix perustaa pelistudion Helsinkiin. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa.

Studion johtoon on nimetty Marko Lastikka, jolla on aiempaa työkokemusta suurten peliyhtiöiden Zyngan ja Electronic Artsin palveluksesta.

– Helsingissä on maailman mittakaavassa ainutlaatuista mobiilipeliosaamista, Netflixin pelistudioiden johtaja Amir Rahimi sanoo tiedotteessa.

Netflixin pääkonttori Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Kuva: CHRISTIAN MONTERROSA CHRISTIAN MONTERROSA

Netflix hankki aiemmin tänä vuonna omistukseensa niin ikään Helsingissä toimivan Next Games -studion.

Kaupan myötä Next Games poistui Helsingin pörssin First North -kasvumarkkinalta. Toisin kuin Next Games, uusi studio rakennetaan tyhjästä.

Tv-sarjoista ja elokuvista tunnettu Netflix ilmoitti viime vuonna alkavansa tarjota mobiilipelejä palvelunsa tilaajille. Tätä varten Netflix on kertonut myös kahden yhdysvaltalaisen pelistudion hankinnasta.

Laajentuminen pelimarkkinoille ei ole ainakaan toistaiseksi sykähdyttänyt palvelun käyttäjiä. Yhdysvaltalaismedia CNBC kertoi elokuussa, että alle prosentti Netflixin 221 miljoonasta tilaajasta pelaa yhtiön tarjoamia pelejä päivittäin.

Voimakkaasta kasvusta nauttineen Netflixin tilaajamäärät ovat kääntyneet tänä vuonna laskuun ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Vuoden toisella neljänneksellä palvelu menetti melkein miljoona tilaajaa.