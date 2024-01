Ravintolassa

Rocket Burger Diner on pimeälläkin Haapalehdon väripilkku. Kuva: Kati Valjus

Jos on sattunut ajelemaan Oulussa Haapalehdossa päin, on saattanut hieraista Haapalehdontiellä silmiään. Entisen Lehtogrillin paikalle, kokonaan uuteen rakennukseen, on avattu Rocket Burger Diner. Sen hehkuvat värivalot houkuttelevat astumaan peremmälle.

Rocket Burger Dinerin sisustus on taideteos.