Tiellä 4 Kempeleen ja Limingan välillä on sattunut onnettomuus.

Tarkempi paikka on Tupoksen liittymän ja Liminka - Kempeleen liittymän välillä.

Onnettomuudesta on haittaa Oulun ajosuuntaan ja tie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie on järjestetty tien 847 kautta.