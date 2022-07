Ylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että koronan vakavan muodon sairastaminen on perusterveillä epätodennäköistä. Kuva: Mauri Ratilainen / Com.Pic.- Kuv

Koronatartuntojen määrä on Suomessa yhä korkea. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut kesäkuun puolestavälistä alkaen. Tuoreimman tiedon mukaan sairaalahoidossa on 483 koronapositiivista potilasta, joista kahdeksan on tehohoidossa.

– Sairaalaan joutuvista suurella osalla koronavirusinfektio on sivulöydös. Koronavirusinfektion vuoksi erikoissairaanhoitoon joutuvissa korostuvat iäkkäämmät monisairaat ja immuunijärjestelmältään puutteelliset, kuten syöpäpotilaat, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoo.