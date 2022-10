Oululaiset Katri Tas ( vas.) ja Hanna Hedman toteavat, että perusruokaostoksista on vaikea tinkiä loputtomasti. Varsinkin lapsille halutaan ostaa terveellistä ruokaa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oululaiset Katri Tas ja Hanna Hedman etenevät tottuneesti ruokaostoksilla Oulun Sokos Herkussa. Ostoskoreihin valikoituu tuttuja tuotteita, tutussa järjestyksessä. Ruoan hinta on viime kuukausina kallistunut roimasti ja hintojen ennustetaan vain nousevan.

Siitä huolimatta kaupassa on käytävä ja ruokaa on laitettava. Tas ja Hedman ovat kumpikin teini-ikäisten lasten äitejä ja he toteavat, että kotona ruokaa kuluu.