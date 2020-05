Mielenosoittaja sai osuman, kun poliisi ampui pippuripalloilla mielenosoitusten aikana lähellä Valkoista taloa Washingtonin DC:ssä Yhdysvalloissa. Kuva: SHAWN THEW New Yorkin kaupungin poliisi pidätti mielenosoittajan Union Square Park -puistossa mielenosoitusten takia.

Ainakin neljä ihmistä on kuollut Yhdysvalloissa mielenosoituksiin liittyvissä väkivaltaisuuksissa, uutisoi The New York Times sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.

Lehden mukaan yksi ihminen kuoli ja kolme muuta loukkaantui mielenosoituksissa Indianapoliksessa varhain sunnuntaiaamuna. Kaliforniassa viranomaiset tutkivat mahdollista yhteyttä liittovaltion upseerin ampumistapauksen ja mielenosoitusten välillä.

Perjantaina Minneapolisin viranomaiset tunnistivat keskiviikkona tapetun miehen. Hänen kuolemansa oli ensimmäinen, joka oli suoraan yhteydessä mielenosoituksiin ja ryöstöihin. 43-vuotias mies ammuttiin ryöstetyn panttilainaamon ulkopuolella. Detroitissa puolestaan 21-vuotias mies ammuttiin perjantaina.

Mielenosoitusten taustalla on minneapolislaisen George Floydin kuolema tämän viikon maanantaina. Floydia epäiltiin väärällä rahalla maksamisesta. Hän oli aseistautumaton.

Pidätystilanteesta levisi video, jossa poliisi painaa polvella Floydin kaulaa. Floyd pyytää apua ja sanoo, ettei voi hengittää.

Floydin viimeisiksi sanoiksi jäivät "I can't breathe"; en voi hengittää. Mielenosoittajat ovat toistaneet niitä useissa kaupungeissa.

Minneapolisista tiistaina alkaneet väkivaltaiset mielenosoitukset ovat levinneet jo useisiin kaupunkeihin Yhdysvalloissa. The New York Timesin mukaan mielenosoituksia on järjestetty ainakin 48 kaupungissa ja ne ovat saavuttaneet Valkoisen talon portit.

Viides yö Minneapolisissa oli kaikkein aggressiivisin

The New York Timesin mukaan sunnuntain vastainen ja viides levottomuuksien yö Minneapolisissa oli kaikkein aggressiivisin.

Minnesotan kuvernööri aktivoi kaikki kansalliskaartin joukot, mutta kieltäytyi armeijan tarjouksesta lähettää paikalle sotilaspoliiseja.

Mielenosoitukset kärjistyivät valtakunnalliseksi lauantaina, ja monet kaupungit kehottivat määräämään ulkonaliikkumiskieltoja.

– Pormestarien määräämät ulkonaliikkumiskiellot näyttivät olevan laajalle levinneempiä lauantaina sen jälkeen, kun Martin Luther King Jr oli murhattu vuonna 1968, The New York Times vertaa.

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen myös Washingtonissa Valkoisen talon ulkopuolella. Jännitteet kasvoivat myös Los Angelesin mielenosoituksissa, joissa muistot Rodney Kingistä ovat edelleen pinnalla. Neljä poliisia pahoinpiteli rajusti tummaihoisen Kingin 1990-luvun alussa, mikä synnytti isot mellakat, joissa kuoli kymmeniä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan koko Minnesotassa kansalliskaarti aktivoitiin ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen neljän yön tuhoamisen, ryöstelyn ja ilkivallan jälkeen osissa Minneapolisia, osavaltion suurimmassa kaupungissa ja sen vieressä olevassa pääkaupungissa, St. Paulissa.

Reutersin mukaan mielenosoittajat ovat estäneet liikennettä, sytyttäneet tulipaloja ja ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa. Mielenosoittajia vastaan on ammuttu kyynelkaasua ja muovilasia.

Reutersin mukaan mielenosoittajien näkyminen kaduilla on lisännyt Yhdysvalloissa kriisitunnelmaa koronaviruspandemian aiheuttamien viikkojen sulkeutumisten jälkeen.

Miljoonat ovat menettäneet lyhyessä ajassa työpaikkoja. Nopeasti leviävät mielenosoitukset tapahtuvat nyt samaan aikaan syvästi juurtuneen kansallisen tyytymättömyyden kanssa.