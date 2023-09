"Tuntuu siltä kuin olisi sata rautaa tulessa", Elisa Koivupuro kuvailee tunnelmiaan Yoki-yhtyeen viisivuotissynttärikemujen alla. Koivupuro on viime päivät muun muassa tuunannut esiintymisasuaan, askarrellut juhlien rekvisiittaa ja hoitanut tapahtuman markkinointia.

Täytekakkua! Arvontaa! Ilmapalloja!

Kun on tarkoitus juhlia viisivuotissynttäreitä, näitä tarvitaan. Ainakin, jos halutaan juhlia viisivuotiaan tahdonvoimalla ja uhmakkuudella. Ja ainakin, jos asiasta kysyy oululaisen poprock-yhtye Yokin laulajalta ja pääasialliselta laulunkirjoittajalta Elisa Koivupurolta.

– Uskaltaisin myös väittää, että tällaista satsausta näkee Oulussa harvoin järjestettävän, ja varsinkaan tällaisen paikallisen bändin olemattomilla resursseilla.

Synttäreiden teemana on ”Disney-henkiset kekkerit aavistuksen vinksahtaneella otteella”.

– Tai hieman kulahtanut karnevaali, Koivupuro makustelee vaihtoehtoista kuvausta.

Syntymäpäiväsankarin itsensä lisäksi liveklubin lavalla esiintyvät melodista modernia rockia soittava oululaisyhtye Sky Fighters sekä oululainen lavarunoilija ja -rujoilija Lajune, Koivupuron paikalle kutsumina molemmat.

Tapahtuman visuaalisesta ilmeestä – ja ennen muuta ilmapallotaiteesta – vastaa kekkereiden henkeen sopiva yhteistyökumppani.

Lauluntekijäksi ammattiopisto Lappiasta valmistuneelle ja Oulun teatterissa lavastemaalarina työskentelevälle Elisa Koivupurolle Yoki ei ole enempää eikä vähempää kuin elämäntyö. Niin hän itse asian määrittelee ja myöntää, että kuluneet viisi vuotta eivät suinkaan ole olleet silkkaa ilonpitoa kaikki pallot ilmassa.

Elokuussa 2018 ensimmäistä kertaa treenikämpälle kokoontuneen Yokin kokoonpano on hieman muuttunut noista ajoista. Yhtyeessä ovat Koivupuron lisäksi tällä haavaa kitaristit Jukka Vihermaa ja Matti Parkkonen, kosketinsoittaja Laura Ronimus, basisti Tommi Södö sekä rumpali Mikko Arvola. Tuottajana toimii Rauno Paananen.

Takana Yokilla on Edu Kettusen tuottama debyyttipitkäsoitto Palasia elämästä (2020) sekä koko joukko singleinä julkaistuja kappaleita.

– Singlejä alkaa olla pian jo uusi albumillinen, Koivupuro laskeskelee.

– Menemme nyt tämän nykyisen maailmankuvan ja -tavan mukaan eli julkaisemme uudet kappaleet singleinä. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, pistämmekö pihalle albumia.

Viimeksi yhtye julkaisi uuden, Haaskalinnut-nimisen kappaleen kesällä, ja seuraava single on tarkoitus julkaista ennen joulua.

Elisa Koivupuro kuvailee yhtyeensä musiikkia mustakynällä kirjoitetuksi kontrastien ja ääripäiden ilotulitukseksi.

– Etenkin keikoilla laulu on välillä kuiskausta ja välillä huutamista.

Laulujen aiheet liikkuvat pääasiallisesti melankolian ja mustan huumorin maisemissa. Kappaleet kertovat useimmiten erosta, itsemurhasta tai muuten vain elämästä ja kuolemasta.

Kappaleet eivät ole siis mitään itsestään selvää bailumusiikkia.

– Aiheet ovat rankkoja, mutta tekstit ovat mielestäni myös lohdullisia. Näkyy niissä valoakin tunnelin päässä, Koivupuro sanoo.

– Minua kiinnostavat lauluntekijänä asiat, jotka ovat monen ihmisen elämässä mukana, mutta joista ei välttämättä hirveän paljon ääneen puhuta. Omaan elämääni biisit eivät välttämättä pohjaudu. Pikemminkin ne ovat kollaaseja tai koosteita havainnoista, mitä olen tehnyt lähipiiristä.

Lähipiiri ei tarkoita tässä yksinomaan sukulaisuuden ja tuttavuuden perusteella lauluntekijälle läheisiä kanssakulkijoita. Koivupurolla on nimittäin tapana mennä aina silloin tällöin johonkin kuppilaan ihan vain istuskelemaan ja seurailemaan muita ihmisiä.

Yhtyeen musiikki on mennyt Elisa Koivupuron mielestä modernimpaan suuntaan sitten esikoisalbumin. Muutosta aiempaan on lisäksi se, että hän itse ei ole enää yhtyeen ainoa lauluntekijä.

Viime helmikuussa julkaistu single Avaruus on kitaristi Matti Parkkosen säveltämä, ja myös kappaleen sanoitus on pääosin Parkkosen käsialaa.

Koivupuron ”mustakynän jälki” näkyy toki sekin kappaleessa, sillä hänellä itsellään on tapana nähdä asiat vähän muita synkemmin.

– Halusin siis muokata tekstiä ja melodiaa paremmin omaan suuhuni sopivaksi.

Kun kyseistä kappaletta tehtiin runsas vuosi sitten, koko bändi oli kriisissä, laulaja tunnustaa. Koivupurolle itselleen oli kova paikka ryhtyä laulamaan toisen kirjoittamaa tekstiä. Se piti opetella.

– Meillä meinasi silloin levitä täysin tämä homma. Joka ikinen meidän bändistä on tosi itsepäinen, kun käydään vääntöä taiteellisista asioista. Mutta meillä on sitä varten myös tuottaja, joka osaa hoitaa riitatilanteet ja sanoa sen viimeisen sanan, laulaja jatkaa.

Näin selvittiin tuostakin kriisistä.

– Kun bändistä löytyy osaamista, niin miksi sitten asioita ei tehtäisi porukassa ja käytettäisi kaikkien osaamista, Koivupuro sanoo.

– Kyllähän me edelleen ja välillä aika kovastikin sanomme mielipiteemme siitä, mitä itse kukin haluaisi tehdä ja mihin suuntaan bändin musiikkia pitäisi viedä. Mutta loppujen lopuksi me kaikki haluamme myös sitä, että lopputulos on paras mahdollinen.

Myös syntymäpäiväkekkereistään yhtye haluaa tehdä parhaat mahdolliset.

Esiintyjien settien ja asianmukaisesti koristellun juhlatilan lisäksi yleisölle tarjoillaan täytekakkua, jota riittänee ainakin 30–40 vieraalle. Illan päätteeksi palkitaan parhaassa asussa paikalle tullut – mielivaltaisen tuomariston päätöksellä tietysti.

Yoki-yhtyeen viisivuotisjuhlat ravintola 45 Specialissa Oulussa 15. syyskuuta kello 20 alkaen. Tapahtumassa esiintyvät myös spoken word -artisti Lajune ja modernia rockia soittava Sky Fighters.