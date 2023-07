Luonnonvarakeskuksen koetoimintapaikan salmonellaepäily on varmistunut. Kuva: Vesa Joensuu

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Siikajoen Ruukin koetoimintapaikassa paljastunut salmonellaepäily on varmistunut. Luonnonvarakeskuksen erityisasiantuntija, eläinlääkäri Paula Lidauer kertoo, että tyypitystuloksessa bakteerin tyypiksi todettiin S. typhimurium.

Kyseinen salmonella on ollut Lidauerin mukaan melko yleinen tyyppi karjojen salmonellatartunnan aiheuttajana. Kyseinen bakteeri on melko usein ympäristöperäinen, mutta Ruukin tapauksessa tartunnanlähde ei ole tiedossa.

Luonnonvarakeskus kertoi torstaina, että sen Ruukin koetoimintapaikan naudoissa on todettu salmonellaepäily. Lukella on Ruukissa kaikkiaan 131 hiehoa.

Tilalla on ryhdytty viranomaisten ohjeistamiin toimenpiteisiin, joiden avulla on tarkoitus hävittää tartunta. Lisäksi tilalle on annettu aluehallintoviraston rajoittavat määräykset, joiden on tarkoitus estää tartunnan leviäminen tilan ulkopuolelle.

Luke on perunut Ruukin koetoimintapaikalle alkusyksystä suunnitellut tapahtumat tartunnan vuoksi. Lisäksi kaikkia ei-välttämättömiä vierailuja tulee välttää toistaiseksi.