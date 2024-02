Haluaisin lähettää ystävänpäiväterveiset sisareni pojalle Matti Ervastille, joka asuu Oulunsalossa. Olemme syntyneet samassa peräkamarissa ja saman kätilön avustamana. Hän on minua kahdeksan vuotta nuorempi. Matti on välitön ja mukava. Hänellä on kirkas ajatus.