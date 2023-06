Valtiomiestaitoa on se, että käsillä olevasta turvallisuusratkaisusta otetaan kaikki se hyöty, mikä siitä on saatavissa, ja samalla minimoidaan kaikki riskit, mitä on olemassa. Pohjois-Atlantin puolustusliitto toi tullessaan teoriassa turvallisuustakuut, mutta käytännössä on aika havahtua siihen, mitä ne ovat todellisuudessa. Suomen onni oli, että Vladimir Putin päätti yrittää valtionsa laajentamista lounaaseen eikä luoteeseen.

Ukrainan asevoimien vahvuus ennen sotaa oli 196 600 sotilasta aktiivipalveluksessa ja 960 000 reservissä, kun ne olivat Suomessa 19 250 sotilasta palveluksessa ja 238 000 reservissä. Taistelupanssarivaunuja Ukrainalla oli nelinkertainen määrä ja kevyitä panssarivaunuja kuusinkertainen määrä. Kenttätykistöä ja raketinheittimiä Ukrainalla oli kolminkertainen määrä. Jalkaväkimiinoja Ukrainalla oli viittä tyyppiä, Suomella ei mitään.