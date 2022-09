STT

Jukka Tarkan kirjoituspöytä kotona on edelleen aktiivisessa käytössä. Kuva: Emmi Korhonen

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka on sijoittanut työpöydälleen ikkunan eteen kolme lippua. Keskimmäisenä on Suomen lippu, rinnallaan EU:n ja Naton tunnukset.

Kolmikosta jokainen on lähellä Tarkan sydäntä, mutta niistä viimeisin on ollut Suomessa erottuvin. Tarkka on kannattanut sotilasliiton jäsenyyttä 1990-luvulta asti, omien sanojensa mukaan "lämpimästi ja joskus raivokkaasti". Hän on puhunut jäsenyyden puolesta kolumneissa, tietokirjoissa, blogissaan ja kansanedustajana.