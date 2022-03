Venäjän torstaina 24. helmikuuta aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ravistelee perustaa, jolle maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on perinteisesti rakennettu. Toimiva suhde Venäjään ja sääntöperusteinen maailma on Venäjän toimesta murennettu. Onneksemme elämme maassa, jossa omaa puolustuskykyä on vahvistettu, ja jossa on tehty alati syveneviä kahdenkeskisiä sopimuksia länsimaiden kanssa.

Meillä ei ole kuitenkaan perusteita viivyttelylle puolustusliitto Naton jäsenyyttä hakiessa. Suomi on itsenäisyytensä historian saatossa ymmärtänyt hyödyntää nopeastikin avautuneet hetket, joissa meillä on ollut mahdollisuus lujittaa turvallisuuttamme ja asemaamme lännessä.