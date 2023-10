Vanhan totuuden mukaan kitkarengas pitää parhaiten lumella ja nasta jäällä. Autojen turvatekniikka tasoittaa rengastyyppien erot niin, että pohjoismainen kitkarengas on turvallinen vaihtoehto myös jäisille teille. Kuva: Nokian Renkaat

Autoilijan talvirengasvalinnoista on parissa vuodessa tullut yhä monimutkaisempia. Perinteinen kitkat vai nastat -kysymys on muuttunut muotoon nastat, Keski-Euroopan kitkat, pohjoismaiset kitkat vai kenties peräti all season- eli jokasään renkaat?

Kaikkia vaihtoehtoja saa myydä ja ostaa Suomessa.