Poliisi epäilee Nashvillen räjähdystä tahallaan aiheutetuksi. Kuva: NASHVILLE POLICE DEPARTMENT / HA

Poliisi on jatkanut yhdysvaltalaisessa Nashvillen kaupungissa varhain perjantaiaamuna paikallista aikaa sattuneen räjähdyksen tutkintaa. Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen keskustassa räjähti noin puoli seitsemältä aamulla.

Voimakas räjähdys vavisutti rakennuksia ja rikkoi ikkunoita. Alueelta kohosi sankkaa mustaa savua ja useat rakennukset vaurioituivat räjähdyksen voimasta.

Räjähdyspaikalta kuljetettiin sairaalahoitoon kolme ihmistä, jotka eivät kuitenkaan olleet saaneet hengenvaarallisia vammoja.

Tapausta epäillään itsemurhaiskuksi. Asiasta uutisoi sunnuntaina muun muassa CNN, jonka mukaan poliisi on tehnyt kotietsinnän taloon, jossa asunut mies saattaa liittyä iskuun. Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, että räjähdyspaikan lähistöltä oli löytynyt ihmisen jäänteitä, jotka mahdollisesti kuuluvat iskun tekijälle. Näytteet on lähetetty tutkittavaksi. Tapauksen tutkintavastuu on siirretty liittovaltion poliisille FBI:lle.

Matkailuautosta kaikui varoitus pommiräjähdyksestä

Poliisi arvioi jo perjantaina räjähdystä tahallaan aiheutetuksi. Viranomaisten mukaan räjähdyksessä oli mukana matkailuauto, johon pommi oli sijoitettu. Poliisi oli saanut yhteydenottoja epäilyttävästä ajoneuvosta ja ammuskelusta alueella, jossa räjähdys tapahtui.

Paikalle hälytetyt poliisit kuulivat pysäköidystä matkailuautosta etukäteen taltioidun varoituksen, jonka mukaan alueella räjähtäisi pommi viidentoista minuutin kuluttua. Nauhoitteeseen sisältyi kehotus evakuoida keskusta ihmisistä. Reutersin mukaan viranomaiset kiersivät ovelta ovelle hätistelemässä ihmisiä turvaan.

Poliisin julkaisi lauantaina kuvan matkailuautosta, johon pommi oli sijoitettu.

Viranomaiset julkaisivat lauantaina valvontakameran kuvan autosta, jonka epäillään liittyvän tapaukseen.

Räjähdyksen voima tuntui Reutersin mukaan jopa yhdeksän korttelin päässä tapahtumapaikasta ja savupatsas näkyi kilometrien päähän. Paikalle saapui useita viranomaisia tutkimaan tapausta ja huolehtimaan, ettei tulipalo päässyt leviämään.

Teleoperaattori AT&T:n rakennuksen lähellä tapahtuneeseen räjähdykseen ei näytä liittyvän terroristista motiivia.