Nashvillessä sattui voimakas räjähdys. Kuva: NASHVILLE POLICE DEPARTMENT / HA

Poliisi on jatkanut yhdysvaltalaisessa Nashvillen kaupungissa varhain perjantaiaamuna paikallista aikaa sattuneen räjähdyksen tutkintaa. Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen keskustassa räjähti noin puoli seitsemältä aamulla.

Voimakas räjähdys vavisutti rakennuksia ja rikkoi ikkunoita. Alueelta kohosi sankkaa mustaa savua ja useat rakennukset vaurioituvat räjähdyksen voimasta.

Räjähdyspaikalta kuljetettiin sairaalahoitoon kolme ihmistä. Muun muassa uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, etteivät sairaalaan kuljetetut ole loukkaantuneet hengenvaarallisesti.

Ensi tietojen mukaan räjähdys ei olisi vaatinut ihmishenkiä. Reuters kuitenkin kertoi lauantaina, että räjähdyspaikan lähistöltä on mahdollisesti löytynyt ihmisen jäänteitä, jotka on lähetetty tutkittavaksi. Tapauksen tutkintavastuu on siirretty liittovaltion poliisille FBI:lle.

Poliisit hätistelivät asukkaita turvaan hetki ennen räjähdystä

Poliisi arvioi jo perjantaina räjähdystä tahallaan aiheutetuksi. Viranomaisten mukaan räjähdyksessä oli mukana matkailuauto, johon pommi ilmeisesti oli sijoitettu. Poliisi oli saanut vinkkejä epäilyttävästä ajoneuvosta ja ammuskelusta alueella.

Pysäköidystä matkailuautosta kaikui etukäteen taltioitu varoitus tulossa olevasta räjähdyksestä. Varoituksiin sisältyi kehotus evakuoida keskusta ihmisistä, sillä pommi räjähtäisi 15 minuutin päästä. Reutersin mukaan viranomaiset kiersivät ovelta ovelle hätistelemässä ihmisiä turvaan.

Räjähdys sattui pommiryhmän ollessa matkalla paikalle. Viranomaiset julkaisivat lauantaina valvontakameran kuvan autosta, jonka epäillään liittyvän tapaukseen.

Poliisin julkaisema kuva matkailuautosta, johon pommi oli sijoitettu.

Poliisilla ei viime hetken varoituksia lukuun ottamatta ollut epäilyksiä valmisteilla olevasta räjäytyksestä.

– Se oli täydellinen yllätys, kuvaili Nashvillen poliisin päällikkö John Drake.

Räjähdyksen voima tuntui Reutersin mukaan peräti yhdeksän korttelin päässä tapahtumapaikasta ja savupatsas näkyi kilometrien päähän. Paikalle saapui useita viranomaisia tutkimaan tapausta ja huolehtimaan, ettei tulipalo päässyt leviämään.

Tapauksen motiivista tai räjäytyksen tekijöistä ei lauantaina aamulla Suomen aikaa ollut vielä tietoa.

Puita ja hajonnutta lasia joka puolella

Alue, jossa räjähdys sattui, on vilkas ja siellä sijaitsee runsaasti kauppoja ja ravintoloita. Nashvillen pormestari John Cooper kehotti ihmisiä pysymään pois alueelta niin kauan kuin viranomaisten tutkimukset ovat käynnissä. Pommiryhmä eristi alueen tutkinnan turvaamiseksi.

Paikallinen asukas kuvaili näkyä uutiskanava CNN:lle ankeaksi.

– Siellä makaa puita ja hajonnutta lasia joka puolella, hän kertoi perjantaina.

Juttua on täydennetty uusilla tiedoilla lauantaina 10.00.