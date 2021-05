Nanson pop up -myymälä avasi perjantaina Oulun Kirkkokadulla vaatekauppa Vilan entisissä tiloissa. Kuva: Eija Mikkonen

Vaateyhtiö Nanso avasi perjantaina myymälän aivan Oulun ydinkeskustaan Kirkkokadulle. Kyseessä on pop up -myymälä, joka on tämän hetkisen suunnitelman mukaan Oulussa 30. marraskuuta saakka.

Nanso Group Oy:n toimitusjohtaja Antti Rönkkö kertoo, että Oulu on kauppapaikkana kiinnostanut Nansoa pitkään.