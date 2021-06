Ylen nettitoimitus on tänä kesänä tehnyt jutun jos toisenkin ongelmista, joita naiset kohtaavat, mikäli haluavat paljastaa rintansa tai pakaransa julkisella paikalla. Oletusasetuksena tässä tietysti on, että mikäli moisesta hämminkiä esiintyy, se on ympäristön ennakkoluulojen ja ties minkä ahdasmielisten normien syytä.

Sukupuolentutkija Leena-Maija Rossin analyysin mukaan ”nännivihan” taustalla on se, että paljastamalla itsensä naiset korostavat rintojensa kuuluvan heille itselleen.