Ossi Rostén näyttää, millainen pistoke on lataukseen tarvittavassa kaapelissa. Sähköauton voi ladata hitaalla latauksella tavallisesta pistorasiasta, peruslatauksella erikseen asennettavasta tolpasta tai pikalatauksella latausasemilla.

Vaikka olisit ostanut auton vain muutama vuosi sitten, sen jälkeen erilaisten käyttövoimien kehityksessä on tapahtunut paljon. Moni lukija on toivonut juonikäänteiden päivitystä.

Sähköautojen määrä on Suomessa kasvanut viime vuosina hitaasti mutta varmasti. Täyssähköautoja on ensirekisteröity vuosittain noin kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, ja niitä on nyt noin 8 000.