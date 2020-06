Ravintolapäällikkö Ulla Ainassaari-Vuorinen ja keittiöpäällikkö Petri Koivisto valmistelivat Holiday Club Tampereen kylpylän ravintolaa ensimmäiseen korona-ajan aamiaiseen maanantaina. Ruuat laitetaan asiakkaiden lautasille suojapleksin takana, ja itse saa hakea yksittäispakattuja tuotteita. Kylpylähotellin pitseria avautui jo maanantaina, ja Cotton-ravintola aukeaa 16. kesäkuuta. Kuva: SINI LUKKA

Moni hotelli aukesi muutaman kuukauden tauon jälkeen samaan aikaan kun ravintolat saivat taas avata ovensa maanantaina. Hotelleiden ei ole ollut pakko sulkeutua, mutta suurin osa on silti laittanut tilapäisesti ovet kiinni vähentyneen kysynnän takia.

Moni hotelli sulkeutui jo ennen kuin ravitsemusliikkeitä koskevat rajoitukset astuivat voimaan huhtikuun alussa. Tilastokeskuksen mukaan koko huhtikuun ajan oli suljettuna 255 hotellia ja lisäksi 66 sulkeutui ennen huhtikuun päättymistä.

Yksi maanantaina avautuneista hotelleista on Holiday Club Tampereen kylpylä, jossa avattiin samalla kylpylä ja osa ravintoloista. Koronarajoitusten aikana lomaosakkeet ovat olleet käytössä ja hoitolapalvelut avoinna.

Hotellin täyttöaste on nyt 50 prosentissa, kun yleensä se on tähän aikaan vuodesta noin 90 prosenttia. Kylpylähotellin johtaja Petri Alanko pitää varaustilannetta kuitenkin rohkaisevana.

– Olen todella tyytyväinen siihen, että täyttöaste on alkanut nousta tasaisesti, Alanko sanoo.

– Hallituksen viime viikon linjaus kotimaanmatkailun rajoitusten purkamisesta ei näkynyt meillä piikkinä, mutta ilmoitus Särkänniemen avaamisesta 13. kesäkuuta on vaikuttanut. Pikkuhiljaa saamme otettua henkilökuntaa yhä enemmän takaisin töihin.

Ravintoloiden avaaminen vaikutti hotellin avaamiseen

Hotellien täyttöaste on romahtanut koronakriisin poikkeusolojen aikana. Huhtikuussa kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 86,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja ulkomaisten matkailijoiden 95,2 prosenttia, kertovat tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedot.

Koronatilanteen vuoksi kaikki Holiday Clubin seitsemän kylpylähotellia Suomessa ovat olleet kiinni. Maanantaina niistä avattiin viisi, ja Kuusamon, Saariselän ja Sallan hotellit ja kylpylät avataan vasta myöhemmin kesäkuussa.

Tampereen kylpylä ehti olla ison remontin jälkeen avoinna vain pari kuukautta ennen kuin se jouduttiin sulkemaan koronatilanteen vuoksi maaliskuussa.

Petri Alangon mukaan kylpylähotellia ei olisi kannattanut avata kesäkuun alussa, jos ravintoloiden koronarajoituksia ei olisi poistettu.

– En usko, että asiakkaita olisi saanut liikkeelle ilman ravintoloiden avaamista pelkillä hotelliöillä.

Isoimmat hotelliketjut avaavat asteittain kesällä

S-ryhmällä on Suomessa yhteensä 58 Sokos Hotels - ja Radisson Blue -hotellia, joista on tällä hetkellä auki 30.

Sokos-hotelleista seitsemän aukesi maanantaina ja 17 lisää avataan asteittain kesä-elokuun aikana. Lisäksi avoinna ovat ketjun hotellit Tallinnassa ja Pietarissa.

Tämän hetken tiedon mukaan kaikki S-ryhmän hotellit saadaan auki elokuun aikana. Muutama kiinni oleva hotelli aukeaa vasta uudistustyön jälkeen.

– Tilanne voi vielä muuttua, mikäli uudelleen avaamisen edellytyksiä ei vielä kesän jälkeenkään ole eli mikäli varaustilanne ei kehity riittävällä tavalla, kertoo markkinointijohtaja Outi Vitie S-ryhmästä.

Hänen mukaansa hotellivarauksia on nyt alkanut kuitenkin tulla mukavasti.

– Huomaa, että suomalaisilla on herännyt kaipuu nähdä muutakin kuin tutut kotiympyrät. Tässä vaiheessa on tosin vaikea vielä ennustaa millä vauhdilla varausten määrä kehittyy perinteistä lomakautta kohden. Se selviää juhannukseen mennessä paremmin, Vitie toteaa.

– Hallituksen epäselvä linjaus kotimaan matkailusta vaikutti niin, että useat majoituksen varanneet kyselivät voivatko varmasti tulla majoittumaan. Onneksi linjaus on nyt selvä ja kotimaan matkailu on paitsi täysin luvallista, myös erittäin suotavaa.

S-ryhmän hotellit ovat viime vuoden kesäkauden myynnistä jäljessä euromäärissä mitattuna lähes 70 prosenttia. Määrä vaihtelee kaupungeittain sen mukaan, millaisia viime kesän tapahtumia on jouduttu nyt koronarajoitusten vuoksi perumaan.

"Hotellialan isoin huolenaihe Helsinki"

Pohjoismaisella Scandic Hotels -ketjulla on Suomessa 65 hotellia, joista on nyt avoinna 19. Viisi avattiin maanantaina, ja heinäkuun loppuun mennessä avoinna pitäisi olla arviolta 27 hotellia.

– Meillä on valmius avata hotelleja nopeasti lisää, jos kysyntää olisi odotettua enemmän. Jos kauppa ei käy, voi olla että jarrutellaan vähän, kertoo Scandic Hotel Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

– Prosentuaaliset piristykset näyttävät hyvältä, mutta lähtöluvut ovat matalia. Ei tässä huokaista helpotuksesta vielä. Suunta on oikea, mutta aika paljon lisää saa tulla vielä että voi rauhallisin mielin viettää kesää. Varauksia tulee todella lyhyellä varoitusajalla tänä aikana.

Käyhkön mukaan kaikkien hotellitoimijoiden suurin huolenaihe on Helsinki, joka on ollut aiempina vuosina riippuvainen kansainvälisistä matkustajista.

– Noin puolet myydyistä öistä on ollut ulkomaalaisia, Toivomme, että kotimaisetkin lomailijat jaksaisivat liikkua paremmin Helsinkiin, kun kesäaktiviteettien aukiolot selkenevät.

Myös Tanskassa ja Norjassa Scandicin hotelleja avataan asteittain kesän aikana. Lievempien koronarajoitusten Ruotsissa ovat tällä hetkellä auki kaikki ketjun hotellit.

Kylpyläkävijöitä rajoitetaan, aamiaista take awayna

Koronatilanteen jatkuminen sekä viranomaisten lukuista ohjeet ja rajoitukset muuttavat monia tuttuja käytäntöjä hotelleissa.

Tiistaina Tampereen kylpylässä aloitetaan aamiaistarjoilu, jota varten ravintolatilaan asennettiin maanantaina suojapleksejä ja automaattisia desinfiontiasemia.

Rajoitusten vuoksi työntekijät annostelevat ruokaa valmiiksi asiakkaiden toiveiden mukaan, ja esimerkiksi jogurtit tarjoillaan valmispakkauksista. Hotelliaamiaisen voi myös halutessaan noutaa take away -annoksena omaan huoneeseen.

Kylpylään otetaan kerralla sisään aiempaa vähemmän asiakkaita, jotta turvavälit toteutuvat. Asiakkaiden käytössä on vain joka toinen pukukaappi, ja riittävä etäisyys sauna- ja allasosastoilla muihin kuin samassa taloudessa asuviin tulee huomioida.

THL:n mukaan ei ole näyttöä siitä, että koronavirus voisi levitä uima-altaissa veden kautta. Virukset tuhoutuvat nopeasti uima-allasvesissä niissä desinfiointikemikaalina käytettyjen klooriyhdisteiden ansiosta.

Petri Alangon mukaan kylpylähotellissa kiinnitetään erityistä huomiota yleisien tilojen kosketuspintojen, kuten hissinnappien ja ovenkahvojen, desinfioimiseen useasti päivässä. Henkilökunnalle on varattu suojamaskeja ja -käsineitä.

Samanlaisia käytäntöjä on Scandic-hotelleissa ja niiden kylpylöissä. Siivous- ja hygieniatoimia on tehostettu ja vastaanottotiskeille on asennettu läpinäkyvät pleksilasit.

Ryhmien muodostumista ehkäistään ja kokoustilojen henkilömääriä rajoitetaan. Aamiaista saa osin pöytiin katettuna tai take awayna.

Myös S-ryhmän hotelleissa on tehostettu siivousta ja varmistettu saippuan, käsidesin ja käsipyyhkeiden riittävyys. Poikkeustilanteen takia aamiaistarjoilu on muutettu buffetista pakattuihin aamiaisiin ja hotellien leikkihuoneet on suljettu.

Hotelliketjuista korostetaan, että lievienkin flunssaoireiden kanssa kannattaa jäädä kotiin. Työntekijöitä on koulutettu toimimaan poikkeusoloissa, jos koronavirusta tavataan hotelleissa.