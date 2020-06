Nallikarin uimavalvojat aloittivat työnsä tämän viikon maanantaina ja ovat paikalla aina elokuun puoliväliin asti. Arkistokuva. Kuva: Matti Räty

Oulun Nallikarin ja Tuiran uimarannoilla on perinteisesti kesäisin uimavalvojia pitämässä huolta rannan turvallisuudesta. Selvitimme, millainen uimavalvojien tilanne on tänä kesänä.

Onko Tuiran rannalle tulossa tänä kesänä uimavalvontaa, Oulun kaupungin ohjauspalveluiden päällikkö Marko Savolainen?

– Tuiran uimarannalle ei valitettavasti ole tulossa valvontaa tänä kesänä. Korona pääsi sotkemaan niin ihmisten toiminnot kuin kaupungin taloustilanteen, joten valitettavasti nyt rantavalvonnasta jouduttiin tinkimään.

Miten huolehditaan rannan turvallisuudesta, kun valvontaa ei saada Tuiraan tänä kesänä?

– Toivomme, että jokainen muistaa oman järjen käytön merkityksen rannalla ollessaan. Täytyy pitää huolta sekä itsestään että läheisistään. Jokaisella on vastuu omasta itsestään, ja vanhemmilla tietysti lapsistaan. Tuiran rannalla on onneksi osattu aiemminkin käyttäytyä hyvin ja valvojaa vaativia tilanteita on ollut hyvin vähän.

Millainen uimavalvojien tilanne on Nallikarissa tänä kesänä, Nallikari Seaside Oy:n toimitusjohtaja Sirpa Walter?

– Nallikarissa uimavalvojat aloittivat maanantaina 15.6 ja he ovat paikalla elokuun puolivälin tienoille. Valvojia on rannalla päivittäin kaksi ja lisäksi heidän apunaan on kesätyöseteliläisiä. Valvojat työskentelevät rannalla yhdestätoista iltaseitsemään.

Keitä uimavalvojat ovat?

– Uimavalvojat tulevat meille Oulun uimaseuroista. Valvojia on nyt sekä Oulun Uinti että Oulun Lohet -seuroista. Valvojamme ovat usein nuoria mutta kokeneita. Osa on toiminut esimerkiksi uimaopettajina ja jotkut ovat itsekin uimareita.

Millainen koulutus uimavalvojilla on, Oulun Lohet ry:n toiminnanjohtaja Siiri Sarias?

– Heiltä vaaditaan ensiapukoulutus sekä joko uimaopettajan tai uinninvalvojan koulutus. Lisäksi vaadimme koulutuksen pelastusuinnista. Kaikilla rekrytoiduilla valvojilla on jo entuudestaan tehtävään vaadittava koulutus, emmekä järjestä sitä erikseen. Pidämme valvojille vielä perehdytyksen, jossa käydään läpi tehtäviä ja tutustutaan Nallikariin.