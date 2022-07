Nallikarista lauantaina 2. heinäkuuta otetut vesinäytteet olivat tuloksiltaan hyviä ja uimakielto poistuu, tiedottaa Oulun kaupunki.

Sekä etelä- että pohjoispäädyn enterokokkibakteerien pitoisuudet ovat jälleen alle raja-arvojen. Nallikarissa uiminen kiellettiin viikko sitten kohonneiden bakteeripitoisuuksien vuoksi.

Pohjoispäädyn näytteessä enterokokkeja oli lauantaina 3 pesän muodostavaa yksikköä sataa millilitraa kohden, eli 3 pmy/100ml. Eteläpäädyn tulos oli 140 pmy/100 ml. Toimenpideraja on enterokokkien kohdalla 200 pmy/100ml.

E. coli -bakteerien määrä oli molempien päätyjen näytteissä alle 10 pmy/100 ml.

Uimaveden laadun heikkenemiselle ei ole löydetty selkeää syytä. Oulun kaupunki on aikaisemmin ilmoittanut selvittävänsä, mikä veden on saastuttanut. Syitä voivat olla esimerkiksi vatsatautiset uimarit, laivaliikenne tai eläimet. Nallikari on matala ranta, ja veden laatua voi heikentää myös veden heikko vaihtuvuus.

Oulun kaupungin ympäristötoimi jatkaa uimaveden laadun seurantaa.

Ulosteperäiset enterokokit Nallikarissa 21.6. Uimavesien laatua tarkkailtiin vesinäytteillä. 23.6. Kaupunki tiedotti, että Nallikarin enterokokkibakteerien määrä oli kohonnut ja lähellä toimenpiderajaa, joka on 200 pmy/100ml. Uusintanäyte otettiin. 25.6. Kaupunki tiedotti, että enterokokkibakteerien määrä on noussut entisestään. Uimista suositeltiin välttämään ja vedestä otettiin jälleen uusi näyte. 27.6. Uimaveden laadun todettiin aiheuttavan infektioriskin. Ranta asetettiin uimakieltoon.

Ulosteperäiset enterokokkibakteerit eivät välttämättä sairastuta tai aiheuta oireita. Ne voivat kuitenkin merkitä sitä, että vedessä viihtyy muitakin taudinaiheuttajia.