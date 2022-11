Alue, jossa ensimmäisen vaiheen työt tehdään. Kuva: Oulun kaupunki

Nallikarissa alkaa katujen ja vesihuoltotöiden rakentaminen tässä kuussa. Urakan yhteydessä rakennetaan Leiritien ja Nallikarinrannan kadut ja kevyenliikenteen väylät.

Lisäksi alueelle tehdään pysäköintialue ja aukio. Jatkossa kävelyyn, pyöräilyyn ja oleskeluun tarkoitetut alueet lisääntyvät.

– Alue muuttuu eri näköiseksi, kertoo työmaamestari Ilpo Sjöman Oulun Infra liikelaitokselta.

Katu- ja vesitöiden lisäksi alueelle rakennetaan kaikki muut kunnallistekniset verkostot.

Rakennustöistä on haittaa autoilijoille, jalankulkijoille, pyöräilijöille ja muille tienkäyttäjille. Sjömanin mukaan ei ole vielä tiedossa, millaisia töitä on alueella tehdään ensi kesänä.

– Ei ole vielä päätöksiä, rauhoitetaanko joku aika. On mahdollista, että kesän aikana rakennetaan aukiota.

Kyseessä on Nallikarin alueen katujen 1. vaiheen rakentaminen. Se on osa alueen isompaa uudistustyötä. Ensimmäisen vaiheen töiden on määrä valmistua vuoden päästä eli marraskuussa 2023.