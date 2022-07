Uimavesinäytteet ovat hyvänlaatuisia Oulussa. Nallikarin ja Lämsänjärven uimarannat ovat toistaiseksi suljettuja uimareilta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Jo kaksi viikkoa uimaveden laadun ongelmista kärsinyt Nallikarin ranta päätyy tarkkaan syyniin, kun Oulun kaupunki pyrkii selvittämään vaihtelevan vedenlaadun syitä.

Oulun kaupunki tiedottaa, että selvitystyötä tehdään ja laajennetaan jatkuvasti. Tarkoituksena on muun muassa mallintaa Oulun edustan merialueen virtauksia tehdä aiempaa tarkempia vesianalyyseja, joilla voidaan esimerkiksi tunnistaa bakteerilähteen isäntä jopa eläinlajin tasolle. Toistaiseksi mitään päätelmiä yksittäisestä lähteestä ei ole voitu tehdä.

Nallikarin rannan veden vaihtuvuutta aiotaan parantaa esimerkiksi ruoppaamalla. Samalla myös Oulun Vesi tarkkailee jätevesiverkoston ja puhdistamon toimintaa jatkuvasti. Ylivuotoja vesistöön ei ole toistaiseksi havaittu. Kaikki yleisövihjeet liittyen vesiverkostoon tarkistetaan.

Oulun kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että uimavesien laatuun vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi vuodot viemäriverkostoissa ja käymälöissä, pumppaamoiden ylivuodot, jäte- ja hulevedet, tuuli- ja sadeolosuhteet, uimarannan kunto ja varustelu, veden vaihtuvuus, veneily, septitankit, maatalous, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit itse.

Alkuviikon näytteet laadukkaita

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa, että sen maanantain ja tiistain aikana ottamat uimavesinäytteet Oulun yleisiltä uimarannoilta täyttävät laatuvaatimukset. Myös pienten yleisten uimarantojen viimeisimmät uimavesinäytteet täyttävät bakteerikantojen laatuvaatimukset.

Nallikarin uimaranta on kuitenkin vielä uintikiellossa, vaikka sieltäkin otettujen näytteiden bakteerikannat ovat hyviä.

Ympäristötoimi aikoo toistaiseksi antaa päivittäisiä tiedotteita Nallikarin uimaveden laadusta. Sitä seurataan nyt tihennetysti vaihtelevista bakteerimääristä johtuen. Seuraava virallinen uimavesinäyte otetaan Nallikarista ensi viikolla, mutta tämän lisäksi tehdään ylimääräisiä näytteenottoja.

Tiedotteessa ympäristötoimi toteaa, etteivät näytteissä näkyvät indikaattoribakteerit sellaisenaan aiheuta tauteja. Kun niiden määrä näytteissä on korkea, voi vedessä kuitenkin olla myös tautia aiheuttavia bakteereja, viruksia ja alkueläimiä.

Järvisyyhyä, sinilevää ja korkeaa veden pintaa

Rajahaudan uimarannalta on tehty ilmoitus uinnin jälkeisestä kutinasta, mikä voi viitata järvisyyhyyn. Järvisyyhy on allerginen reaktio iholla, joka ei ole ihmiselle vaarallinen. Rajahaudan ranta ei ole epäilyn vuoksi uintikiellossa.

Haukiputaan Meriniemen uimarannalla havaittiin sinilevää tämän viikon tiistaina 5. heinäkuuta. Uimaranta ei ole uintikiellossa, mutta veden tilaa seurataan tihennetysti. Sinilevätilanne voi muuttua nopeastikin sääolosuhteista riippuen.

Lämsänjärven veden pinta on niin korkealla, että ranta on toistaiseksi pois käytöstä. Oulun kaupungin liikuntapalvelut on sulkenut rannan, sillä siellä uiminen ei ole turvallista pinnan alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Mikäli tilanne muuttuu, asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden sivuilla ja Lämsänjärven rannan ilmoitustaululla.

