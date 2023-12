Oulun baanaverkon rakentamiseen on saatu jo yli 5,8 miljoonaa euroa valtionavustuksia. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Nallikarin pyöräbaana eli Nallibaanan 1-vaihe on saanut 720 423 euroa valtionavustusta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi avustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta Oulun kaupungille.

Nallibaanan 1-vaiheessa perusparannetaan Vänmanninsaaresta Pikisaaren läpi Hietasaareen kulkevaa vanhaa pyörätietä baana-tasoiseksi yhteensä 1,4 kilometrin matkalta. Tämä ensimmäinen vaihe on tarkoitus rakentaa vuonna 2024. Myöhemmin rakennettavan Nallibaanan 2-vaiheessa väylää jatketaan Nallikariin asti.

Nallibaana on jo kuudes baana, jonka rakentamiseen Oulu on saanut valtion rahaa. Aiemmin Traficom on myöntänyt avustusta Linnanmaan, Mäntylän ja Maikkulan baanojen sekä Kembaanan ja Hiukkabaanan rakentamiseen.

Yhteenlaskettuna Oulun baanaverkon rakentamiseen on saatu jo yli 5,8 miljoonaa euroa valtionavustuksia.

Traficomin henkilöliikennetutkimuksen mukaan pyöräliikenteen osuus kaikista kaupungissa tehdyistä matkoista oli Oulun seudulla selvästi Suomen suurin vuonna 2021: matkoista 18 prosenttia eli lähes joka viides pyöräiltiin.

Oulun seudulla tehdyistä matkoista 41 prosenttia tehtiin kestävillä liikkumismuodoilla ja 57 prosenttia henkilöautoilla vuonna 2021.