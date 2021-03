Oulu

Hietasaari muotoutuu hiljalleen uudennäköiseksi. Muun muassa Club Teatrian on tarkoitus tulevaisuudessa nousta Edenin ja Nallisportin väliseen metsikköön. Kuva: Jarmo Kontiainen

Hietasaarta ryhdytään kevään ja kesän aikana rakentamaan hiljalleen tuoreimman asemakaavan sallimalla tavalla.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hietasaaren asemakaavaa koskevan valituslupahakemuksen joulukuussa 2019, mikä mahdollistaa sen, että Nallikariin voitaisiin rakentaa nyt muun muassa huvipuisto, matkailu-, elämys- ja liikuntapalveluja sekä majoitus- ja ravintolapalveluja.

Ensitahdit muutoksille tehtiin jo vuosi sitten helmikuussa, jolloin uusien viljelypalstojen tieltä hakattiin metsää Hietasaari-liikkeen estelyistä huolimatta.

– Uuden viljelyalueen osalta tänä kesänä tehdään peruskalkitus ja kunnostus, jotta alue olisi kesällä 2022 viljelykuntoinen. Myös istutuksia tehdään jonkin verran välialueille, kaupungingeodeetti Kaija Puhakka kertoo.

Lisää pysäköintipaikkoja

Kaupunki on saanut Puhakan mukaan aina kesäaikoina runsaasti palautetta siitä, että Nallikarissa ei ole riittävästi pysäköintipaikkoja. Tähän on tulossa helpotusta jo täksi kesäksi, kun Pohton edustalla on ryhdytty laajentamaan pysäköintialuetta.

Urakkasopimuksen mukaan pysäköintialue valmistuu viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Siinä on valmistuessaan lähes 300 paikkaa henkilöautoille ja muutama linja-autopaikka. Ennestään alueella on ollut 50–60 autopaikkaa.

– Alue laajenee, mutta väliin jää myös istutusalueita, eli ihan yhtenäinen kenttä ei ole kyseessä.

Puhakan mukaan tällä hetkellä on keskusteltu siitä, että yöpyminen alueella kielletään, mutta liikennemerkkipäätöstä siitä, kauanko alueella saa autoa pitää, ei ole vielä tehty. Pysäköintialue palvellee tulevaisuudessa myös Club Teat­riaa, jolla on varaus Pohton naapurista.

Uudet pysäköintipaikat edellyttävät muutaman sadan metrin kävelyä rantaan, mikä on Puhakan mukaan harkittu asia.

– Tavoitteena on, että autot eivät dominoi rantanäkymää.

Vauhtipuisto siirtyy

Myös Vauhtipuiston siirtyminen Hietasaarentien varteen ja Nallisportin uuden liikuntatilan rakentaminen ovat alkamassa tänä ­vuonna.

Vauhtipuisto toimii kuitenkin tämän kesän vielä nykyisellä alueellaan.

– Heidän tarkoituksenaan on tehdä uudesta alueesta vuokrasopimus ja lähteä rakentamaan jo kesän aikana varasto- ja muita palvelutiloja, jotka tulevat sijoittumaan minigolfin taakse, Puhakka kertoo.

Kokonaisuudessaan Vauhtipuistoa aletaan siirtää Nallikariin kauden päätyttyä loppusyksystä.

Nallisportin toimitusjohtaja Juho Antila puolestaan kertoo, että yhtiö odottaa parhaillaan rakennuslupapäätöstä. Tarkoituksena on purkaa toukokuussa ylipainehalli ja rakentaa sen tilalle kiinteää liikuntatilaa.

– Tarkkaa aikataulua rakentamiselle ei ole, mutta tavoitteena on, että syksyllä olisi käytettävissä uusi tila, johon tulee kaksi tenniskenttää ja kolme padel-kenttää, Antila kertoo.