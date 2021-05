Heidi Siira tetää, että vanhankin ihmisen itsenäisyyttä ja selviytymistä – hyvää elämää – voidaan tukea näönkuntoutuksen avulla. Maaseudulla on hankalampaa, mutta kaupungissa liikkumisessa auttavat viivat ja kourut. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ikääntyneet näkövammaiset ovat lähes näkymättömiä, vaikka heitä on yhä enemmän. He ovat niin näkymättömissä, että tilannetta on tuskin edes tutkittu.

Terveystieteiden maisteri Heidi Siira väittelee perjantaina Oulun yliopistossa aiheenaan Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutus, terveyteen liittyvä elämänlaatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät.